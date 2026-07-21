Chicca Maralfa presenta a Giovinazzo il suo ultimo romanzo

presenta a Giovinazzo il suo ultimo romanzo,(Edizioni Les Flâneurs) martedì 21 luglio, a partire dalle 19,00 nell'Atrio Martinelli dell'Istituto Vittorio Emanuele. A dialogare con l'autrice sarà la giornalista Alice Scolamacchia.Letture a cura di Maria Pia Lasorsa.La serata è organizzata e promossa dall'Associazione culturale Semele APS, con il Patrocinio della Città di Giovinazzo e della Città Metropolitana di Bari.Ispirato da un fatto di cronaca realmente accaduto sulle coste pugliesi, Chicca Maralfa nel suo quinto romanzo non si limita alla ricostruzione dei fatti: sceglie di interrogare il destino, le scelte individuali e tutto ciò che resta fuori dai titoli dei giornali.che adotta la tecnica dello sliding door, è una storia costruita su due linee temporali parallele e dunque altrettanti possibili sviluppi di un'unica vicenda: gli stessi protagonisti, dentro una diversa traiettoria esistenziale, separati da quindici anni.