Discarica San Pietro Pago, nella norma l’esito dei prelievi nella falda

«I prelievi sono stati effettuati nei giorni 10 e 11 giugno scorsi e i risultati pervenuti sono confortanti». Lo dichiara il sindaco di Giovinazzo, Michele Sollecito, a seguito dei risultati dei prelievi effettuati sui pozzi di controllo della discarica in località San Pietro Pago per monitorare le acque di falda.«Questa attività l'abbiamo chiesta e ottenuta con finanziamento regionale finalizzato alle attività ambientali propedeutiche alla progettazione della chiusura definitiva della discarica che ad oggi risulta messa in sicurezza - spiega il sindaco Sollecito - I prelievi hanno riguardato i pozzi piezometrici di valle (NPV1 e NPV2) ed il pozzo a monte (NPM2) e sono stati effettuati alla presenza dei tecnici di Arpa Puglia, dei tecnici della società incaricata dalla progettazione ambientale e del nostro Ufficio Ambiente che segue tutte le procedure. All'esito delle indagini di laboratorio, possiamo comunicare alla cittadinanza che è stata riscontrata la conformità di tutti i valori rispetto ai limiti stabiliti con decreto ministeriale (Tabella 2 All. 5 parte IV del D. Lgs. n.152/06 per tutti i campioni). Senza dubbio, si tratta di una notizia molto positiva perché significa che, a distanza di anni, la nostra falda non risulta intaccata».