Divanei ancora col Defender Giovinazzo C5: «Rinnovo? Sono felicissimo»
L’universale brasiliano commenta il prolungamento del suo vincolo sportivo fino al 2028: «In serie A ci aspetta un cammino molto difficile»
Giovinazzo - giovedì 16 luglio 2026 Comunicato Stampa
«Sono felicissimo per il rinnovo del mio vincolo sportivo col Defender Giovinazzo C5, perché dimostra il bellissimo lavoro che è stato fatto durante la stagione: abbiamo raggiunto un traguardo storico per il club e la città».
Il brasiliano Divanei Alexandre Menino, universale mancino classe '84, fresco di rinnovo fino al 2028 col club biancoverde, si è detto «felice di far parte della squadra che ha conquistato la serie A Kinto», ha detto. Poi, rivolgendosi ai tifosi, li ha rassicurati in vista della prossima stagione. «Farò di tutto - ha promesso Divanei - per portare il nome di Giovinazzo ancora più in alto», come già fatto altrove.
La sua carriera, infatti, lo ha consacrato come una delle stelle del futsal internazionale. Tecnico, veloce e devastante nell'uno contro uno, il suo enorme talento è esploso in Portogallo, dove, con lo Sporting Lisbona, ha conquistato cinque Primera Divisão, tre Coppe nazionali e quattro Supercoppe. In carriera ha anche indossato le maglie del Kairat, in Kazakistan, dell'Ekonomac Kragujevac, in Serbia, prima di approdare ai francesi dell'Orchies Pévèle e ai portoghesi del Portimonense.
Infine, dopo l'esperienza in Italia a Ciampino e Pomezia, in serie A, e il ritorno in Portogallo con la Portimonense, l'arrivo a Giovinazzo, in A2 Elite. 8 le reti segnate il primo anno, ben 14 il secondo.
«Ringrazio il presidente Carlucci, i direttori Marzella e Lasorsa, lo staff tecnico diretto da Menini e i giocatori - ha detto ancora Divanei - che mi hanno aiutato dentro e fuori dal campo: ci aspetta un cammino molto difficile e contiamo ancora di più sul supporto dei tifosi sugli spalti».
Il brasiliano Divanei Alexandre Menino, universale mancino classe '84, fresco di rinnovo fino al 2028 col club biancoverde, si è detto «felice di far parte della squadra che ha conquistato la serie A Kinto», ha detto. Poi, rivolgendosi ai tifosi, li ha rassicurati in vista della prossima stagione. «Farò di tutto - ha promesso Divanei - per portare il nome di Giovinazzo ancora più in alto», come già fatto altrove.
La sua carriera, infatti, lo ha consacrato come una delle stelle del futsal internazionale. Tecnico, veloce e devastante nell'uno contro uno, il suo enorme talento è esploso in Portogallo, dove, con lo Sporting Lisbona, ha conquistato cinque Primera Divisão, tre Coppe nazionali e quattro Supercoppe. In carriera ha anche indossato le maglie del Kairat, in Kazakistan, dell'Ekonomac Kragujevac, in Serbia, prima di approdare ai francesi dell'Orchies Pévèle e ai portoghesi del Portimonense.
Infine, dopo l'esperienza in Italia a Ciampino e Pomezia, in serie A, e il ritorno in Portogallo con la Portimonense, l'arrivo a Giovinazzo, in A2 Elite. 8 le reti segnate il primo anno, ben 14 il secondo.
«Ringrazio il presidente Carlucci, i direttori Marzella e Lasorsa, lo staff tecnico diretto da Menini e i giocatori - ha detto ancora Divanei - che mi hanno aiutato dentro e fuori dal campo: ci aspetta un cammino molto difficile e contiamo ancora di più sul supporto dei tifosi sugli spalti».