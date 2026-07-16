Divanei ancora col Defender Giovinazzo C5: «Rinnovo? Sono felicissimo»

«Sono felicissimo per il rinnovo del mio vincolo sportivo col, perché dimostra il bellissimo lavoro che è stato fatto durante la stagione: abbiamo raggiunto un traguardo storico per il club e la città».Il brasiliano, universale mancino classe '84, fresco di rinnovo fino al, si è detto «felice di far parte della squadra che ha conquistato la serie A Kinto», ha detto. Poi, rivolgendosi ai tifosi, li ha rassicurati in vista della prossima stagione. «Farò di tutto - ha promesso Divanei -», come già fatto altrove.La sua carriera, infatti, lo ha consacrato come una delle stelle del futsal internazionale. Tecnico, veloce e devastante nell'uno contro uno, il suo enorme talento è esploso in Portogallo, dove, con lo Sporting Lisbona, ha conquistato cinque Primera Divisão, tre Coppe nazionali e quattro Supercoppe. In carriera ha anche indossato le maglie del Kairat, in Kazakistan, dell'Ekonomac Kragujevac, in Serbia, prima di approdare ai francesi dell'Orchies Pévèle e ai portoghesi del Portimonense.Infine, dopo l'esperienza in Italia a Ciampino e Pomezia, in serie A, e il ritorno in Portogallo con la Portimonense, l'arrivo a Giovinazzo, in A2 Elite. 8 le reti segnate il primo anno, ben 14 il secondo.- ha detto ancora Divanei - che mi hanno aiutato dentro e fuori dal campo: ci aspetta un cammino molto difficile e contiamo ancora di più sul supporto dei tifosi sugli spalti».