Il campionato della Jovis Natio inizia con una sconfitta

I biancoverdi di de Biase cadono 4-2 sul campo del Futsal Grotte. Reti di Pastoressa (Marco) e Lovino

Giovinazzo - domenica 12 ottobre 2025 19.14
La Jovis Natio quest'anno è stata iscritta nel girone B del campionato di serie C2, raggruppamento inusuale e con tante compagini "nuove" e da conoscere. De Biase, che arriva alla prima di campionato privo di capitan Depalma, Iessi (Ubaldo) e Lovino (Vincenzo), si affida a Pastoressa (Gaetano) fra i pali, Lorenzo e Agostino Murolo, Prisciandaro e il neo arrivato Montelli.

La gara si sviluppa su ritmi blandi, con entrambe le compagini più preoccupate a difendere che non a trovare al sortita offensiva vincente. Il Futsal Grotte é comunque più pimpante e deciso degli ospiti: grazie a due ripartenze letali riesce a trovare il doppio vantaggio a metà primo tempo. La Jovis Natio fa fatica a scuotersi ma, a 5 minuti dal termine della prima frazione, un guizzo in banda di Pastoressa (Marco) vale la rete del 2-1 con cui si va all'intervallo.

La seconda parte di gara segue la falsa riga dei primi 30 minuti: i giovinazzesi fanno fatica a salire di ritmo e creare pericoli alla porta avversaria, mentre il Futsal Grotte è ordinato e crea scompiglio nella retroguardia avversaria con azioni di rimessa. Da una di questa, ben orchestrata dai padroni di casa, arriva il 3-1 dei locali; mister De Biase le prova tutte, inclusa la soluzione del portiere di movimento: alla prima rotazione la svelta paga, grazie alla conclusione da fuori di Lovino che vale il 3-2 momentaneo.

La Jovis crea ancora 2 palle gol clamorose per trovare la via del pari ma, a causa di un errore in fase di impostazione, il Futsal Grotte trova – a porta sguarnita – il definitivo 4-2.
