Biblioteche urbane. <span>Foto Ufficio stampa </span>
Biblioteche urbane. Foto Ufficio stampa
Vita di città

"Conversazioni dal Mare" dona due biblioteche urbane alla città di Giovinazzo

Il 4 giugno l’inaugurazione in piazza Giuseppe Garibaldi. Un gesto d’amore per la città che anticipa l’edizione 2026 della rassegna culturale

Giovinazzo - giovedì 4 giugno 2026 Comunicato Stampa
Un libro che passa di mano in mano, una storia che viaggia tra generazioni diverse, una piazza che diventa luogo di incontro grazie alla cultura. È da questa visione che nasce la nuova iniziativa di Conversazioni dal Mare: giovedì 4 giugno inaugurerà a Giovinazzo due biblioteche urbane donate alla città, un gesto concreto che rafforza il legame costruito negli anni tra la manifestazione culturale e la comunità locale.
L'appuntamento è fissato per le ore 19.15 in piazza Giuseppe Garibaldi, dove si terrà un momento di lettura gratuita dedicato ai bambini a cura di Lucrezia Mastrapasqua.

Alle ore 19.30 seguirà l'inaugurazione ufficiale delle biblioteche urbane alla presenza del sindaco Michele Sollecito e dell'assessore alla Cultura Cristina Piscitelli. L'iniziativa rappresenta un ulteriore tassello del percorso che Conversazioni dal Mare porta avanti da anni sul territorio, nella convinzione che la cultura non sia soltanto un evento da vivere per qualche giorno all'anno ma un patrimonio da coltivare quotidianamente attraverso luoghi, relazioni e opportunità di crescita condivisa.
«Abbiamo un legame speciale con Giovinazzo. Un legame così stretto che ci è parso naturale donare due biblioteche urbane alla città», spiegano gli organizzatori di Conversazioni dal Mare. Le biblioteche urbane nascono come spazi aperti e accessibili a tutti, dove i libri possono essere presi, letti, condivisi e restituiti liberamente, alimentando un circuito virtuoso di partecipazione e scambio. Un progetto semplice nella forma ma profondo nel significato che mette al centro il libro come strumento di crescita individuale e collettiva.

L'inaugurazione arriva a pochi giorni dall'avvio dell'edizione 2026 di Conversazioni dal Mare, che dal 19 al 21 giugno trasformerà ancora una volta Giovinazzo in una grande piazza del dialogo e della riflessione. Sul palco della rassegna saliranno protagonisti del giornalismo, della cultura e della vita pubblica italiana come Carlo Bonini, Valentina Bisti, Nello Scavo, Giovanna Melandri, Annalisa Cuzzocrea, Corrado Formigli, Giovanna Botteri e Stefano Massini, in un programma che metterà al centro i grandi temi del nostro tempo.

In un tempo in cui la velocità rischia spesso di impoverire le relazioni, il libro continua a rappresentare uno dei più potenti strumenti di conoscenza, dialogo e libertà. Creare luoghi dedicati alla lettura significa investire sul futuro di una comunità, rafforzarne l'identità e offrire occasioni permanenti di incontro tra cittadini, famiglie, giovani e bambini. L'iniziativa è supportata da Teca del Mediterraneo e dal Consiglio regionale della Regione Puglia.

«Siamo convinti che la comunità ne avrà cura e saprà farne tesoro vivendo le biblioteche urbane come luogo di incontro e scambio di idee», aggiunge Giulia Murolo. L'inaugurazione delle biblioteche urbane rappresenta dunque non soltanto la consegna di una nuova infrastruttura culturale ma un invito rivolto a tutta la cittadinanza: abitare gli spazi pubblici attraverso la lettura, condividere storie, creare connessioni e contribuire, pagina dopo pagina, alla costruzione di una comunità sempre più consapevole e partecipe.
Una festa della lettura e della condivisione che apre idealmente il cammino verso una nuova estate di Conversazioni dal Mare, nel segno della cultura come bene comune e motore di crescita per il territorio.
  • Conversazioni dal mare Giovinazzo
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