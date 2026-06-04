Discoteca non autorizzata e capienza oltre i limiti, sequestrato il Sacro

I poliziotti dellahanno chiuso il, in località Terza Cala, sulla litoranea fra Molfetta a Giovinazzo, uno dei primi locali notturni a dare il via alle danze nell'estate 2026. Nel decreto di sequestro preventivo disposto dallaè ora contestata l'ipotesi di esercizio senza licenza.Ed è così che sono stati apposti i sigilli ad uno dei punti di riferimento della movida in terra di Bari e che ha dato il via alla stagione lo scorso 5 aprile, il giorno di Pasqua: il locale, però, che sulla carta avrebbe dovuto essere solo un club all'aperto, a base di pizza o di carne, ma nelle ore notturne si trasformava in una vera e propria discoteca. L'ultimo evento pubblicizzato in programma è stato quello del 2 giugno, nel giorno della festa della Repubblica, un "sunset" con tre diversi dj.Il sequestro nasce una segnalazione da parte degli agenti della: per le serate di musica organizzate sarebbe stata richiesta la(segnalazione certificata di inizio attività),e che si svolgono entro le 24 ore del giorno d'inizio. Nel corso dei controlli, però, nel locale sarebbero risultate presenti più persone rispetto a quelle consentite, come testimoniano pure i video condivisi sui social.Quello di Molfetta è il primo provvedimento di sequestro di questo tipo. La, diretta da, ha disposto verifiche in tutti i locali della zona: a Giovinazzo, nel weekend, un'altra struttura sul mare è stata sanzionata perché gli agenti hanno trovato le due uscite d'emergenza chiuse con i lucchetti.