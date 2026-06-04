Degrado giochi bimbi Villa Comunale. <span>Foto PVA </span>
Degrado giochi bimbi Villa Comunale. Foto PVA
Politica

PVA: «Area giochi Villa Comunale: dobbiamo aspettare incidente?»

Le foto che raccontano di una scarsa manutenzione

Giovinazzo - giovedì 4 giugno 2026
«Le immagini inviateci da alcuni genitori sono eloquenti.
Altalene seriamente usurate, pavimentazione antitrauma deteriorata e divelta in più punti, giochi danneggiati, superfici consumate e aree con evidenti segni di scarsa manutenzione».

Netta presa di posizione di PrimaVera Alternativa a difesa dei diritti di bimbi e genitori che l'area della Villa Comunale frequentano con costanza. Intemperanze da parte di adolescenti ne abbiamo registrate a decine, ma colpisce lo stato

«Dovrebbe essere lo spazio più curato e sicuro della città e, invece, l'area giochi per bambini della Villa Comunale registra un grave degrado che non può essere ignorato. I genitori non chiedono miracoli. Chiedono semplicemente che si intervenga prima che accada qualcosa di grave. Perché la manutenzione non può partire solo dopo un incidente. La sicurezza si garantisce con la prevenzione; le giustificazioni a posteriori servono a ben poco», si legge ancora nella nota.

«Per l'ennesima volta ed incomprensibilmente, l'Amministrazione Sollecito-Depalo si fa trovare impreparata nel periodo dell'anno in cui è prevedibile un maggiore utilizzo della Villa Comunale e dell'area giochi da parte delle famiglie - prosegue PVA - . Possibile che nessuno, a tempo debito, abbia programmato controlli, verifiche e interventi di manutenzione? Dobbiamo aspettare che un bambino si faccia male per vedere finalmente un intervento?».

La richiesta è pertanto la necessaria conseguenza di quanto affermato dagli oppositori: «Chiediamo all'Amministrazione comunale - spiegano - di eseguire con assoluta urgenza tutti gli interventi necessari per garantire condizioni di sicurezza adeguate ai bambini che ogni giorno frequentano la Villa Comunale. Continueremo a monitorare la situazione e a raccogliere le segnalazioni dei cittadini, perché la sicurezza, soprattutto quella dei bambini, non può e non deve mai essere considerata una questione secondaria», è la conclusione.
Scarsa manutenzione giochi Villa Comunale
Scarsa manutenzione giochi Villa Comunale © PVA
Scarsa manutenzione giochi Villa Comunale
Scarsa manutenzione giochi Villa Comunale © PVA
  • Villa Comunale Giovinazzo
  • PrimaVera Alternativa
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