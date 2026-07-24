Defender Giovinazzo C5 e Difonzo, un legame che si rinnova

, laterale argentino classe '01, resta indissolubilmente legato aldel presidente. Arrivato nel 2024 a Giovinazzo in punta di piedi, ma con le sue caratteristiche tecniche ben note al dgsuo convinto estimatore e al dsche ha acquisito le sue prestazioni sportive.Dopo la serie A Kinto raggiunta a giugno, qualificandosi ai play off di serie A2 Elite e vincendolidopo la stagione regolare, parecchi club anche prestigiosi l'avevano posto nel mirino del loro futsalmercato. Ma per il sodalizio biancoverde le giocate funambole del sudamericano, mostrate in due anni di permanenza, restano un punto fermo per la massima serie; il secondo anno soprattutto ha rappresentato la consacrazione di un giocatore che è encomiabile.La volontà di restare a Giovinazzo di Difonzo, ormai pienamente integrato anche nel tessuto sociale della città e l'intenzione del club di non lasciarsi sfuggire uno dei suoi pezzi più pregiati, si sono incontrate senza tentennamento e allora siglare l'accordo è stata una formalità. «Sono contento di poter indossare la maglia del Defender Giovinazzo C5 - ha detto Difonzo -, eche dovrà, quest'anno più che mai, essere unito e compatto nel remare dalla stessa parte. E poi mi affascina conoscere la nuova categoria che mi vedrà all'esordio assoluto», ha detto.«Sono sicuro che con l'esperienza diarriveremo preparati a dovere nell'affrontare i duri impegni che ci aspettano.», ha concluso il laterale, mentre il club ha voluto ringraziare la «LaaSportsAgency per la professionalità e collaborazione mostrata nell'accordo di collaborazione sportiva».