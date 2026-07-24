Defender Giovinazzo C5 e Difonzo, un legame che si rinnova
Il laterale argentino classe ’01: «Sono molto contento di poter indossare la maglia biancoverde anche in serie A Kinto»
Giovinazzo - venerdì 24 luglio 2026 Comunicato Stampa
Bernardo Difonzo, laterale argentino classe '01, resta indissolubilmente legato al Defender Giovinazzo C5 del presidente Carlucci. Arrivato nel 2024 a Giovinazzo in punta di piedi, ma con le sue caratteristiche tecniche ben note al dg Marzella suo convinto estimatore e al ds Lasorsa che ha acquisito le sue prestazioni sportive.
Dopo la serie A Kinto raggiunta a giugno, qualificandosi ai play off di serie A2 Elite e vincendoli con partite da 10 e lode e 26 reti dopo la stagione regolare, parecchi club anche prestigiosi l'avevano posto nel mirino del loro futsalmercato. Ma per il sodalizio biancoverde le giocate funambole del sudamericano, mostrate in due anni di permanenza, restano un punto fermo per la massima serie; il secondo anno soprattutto ha rappresentato la consacrazione di un giocatore che è encomiabile.
La volontà di restare a Giovinazzo di Difonzo, ormai pienamente integrato anche nel tessuto sociale della città e l'intenzione del club di non lasciarsi sfuggire uno dei suoi pezzi più pregiati, si sono incontrate senza tentennamento e allora siglare l'accordo è stata una formalità. «Sono contento di poter indossare la maglia del Defender Giovinazzo C5 - ha detto Difonzo -, e non vedo l'ora di far parte del nuovo gruppo che dovrà, quest'anno più che mai, essere unito e compatto nel remare dalla stessa parte. E poi mi affascina conoscere la nuova categoria che mi vedrà all'esordio assoluto», ha detto.
«Sono sicuro che con l'esperienza di Menini e Rafinha arriveremo preparati a dovere nell'affrontare i duri impegni che ci aspettano. Ai tifosi il compito di accompagnarci in questa nuova avventura», ha concluso il laterale, mentre il club ha voluto ringraziare la «LaaSportsAgency per la professionalità e collaborazione mostrata nell'accordo di collaborazione sportiva».
Dopo la serie A Kinto raggiunta a giugno, qualificandosi ai play off di serie A2 Elite e vincendoli con partite da 10 e lode e 26 reti dopo la stagione regolare, parecchi club anche prestigiosi l'avevano posto nel mirino del loro futsalmercato. Ma per il sodalizio biancoverde le giocate funambole del sudamericano, mostrate in due anni di permanenza, restano un punto fermo per la massima serie; il secondo anno soprattutto ha rappresentato la consacrazione di un giocatore che è encomiabile.
La volontà di restare a Giovinazzo di Difonzo, ormai pienamente integrato anche nel tessuto sociale della città e l'intenzione del club di non lasciarsi sfuggire uno dei suoi pezzi più pregiati, si sono incontrate senza tentennamento e allora siglare l'accordo è stata una formalità. «Sono contento di poter indossare la maglia del Defender Giovinazzo C5 - ha detto Difonzo -, e non vedo l'ora di far parte del nuovo gruppo che dovrà, quest'anno più che mai, essere unito e compatto nel remare dalla stessa parte. E poi mi affascina conoscere la nuova categoria che mi vedrà all'esordio assoluto», ha detto.
«Sono sicuro che con l'esperienza di Menini e Rafinha arriveremo preparati a dovere nell'affrontare i duri impegni che ci aspettano. Ai tifosi il compito di accompagnarci in questa nuova avventura», ha concluso il laterale, mentre il club ha voluto ringraziare la «LaaSportsAgency per la professionalità e collaborazione mostrata nell'accordo di collaborazione sportiva».