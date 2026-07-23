Maltempo a Ponente
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Territorio

Allerta gialla per pioggia e temporali su Giovinazzo

Maltempo atteso per tutta la notte tra giovedì e venerdì ed al primo mattino

Giovinazzo - venerdì 24 luglio 2026
La pioggia è tornata a cadere dopo settimane su Giovinazzo sin dalla tarda serata di giovedì 23 luglio ed il maltempo imperverserà almeno per le successive 12-18 ore con piogge anche abbondanti ed intensa attività elettrica in cielo. La Protezione Civile della Puglia ha infatti emanato un'allerta gialla per pioggia, temporali e vento forte per le prossime 24 ore.
Minime in discesa sino a 21° ma anche le massime venerdì 24 luglio non supereranno i 24°. Mare da mosso a molto mosso soprattutto a Ponente e nella seconda parte di giornata, quando il vento salterà da quadranti sud-occidentale a nord-ovest.
Scrosci possibili anche in tarda mattinata e miglioramento netto dal pomeriggio. Bel tempo sabato, mentre domenica torna il caldo.
  • Allerta meteo
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