Allerta gialla per pioggia e temporali su Giovinazzo

La pioggia è tornata a cadere dopo settimane su Giovinazzo sin dalla tarda serata di giovedì 23 luglio ed il maltempo imperverserà almeno per le successive 12-18 ore con piogge anche abbondanti ed intensa attività elettrica in cielo. La Protezione Civile della Puglia ha infatti emanatoper pioggia, temporali e vento forte per le prossime 24 ore.Minime in discesa sino a 21° ma anche le massime venerdì 24 luglio non supereranno i 24°. Mare da mosso a molto mosso soprattutto a Ponente e nella seconda parte di giornata, quando il vento salterà da quadranti sud-occidentale a nord-ovest.Scrosci possibili anche in tarda mattinata e miglioramento netto dal pomeriggio. Bel tempo sabato, mentre domenica torna il caldo.