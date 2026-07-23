Incidente all'incrocio tra il prolungamento di via Bari e via Paul Harris

Violento impatto questa sera, 23 luglio, al confine tra i territori di Bari e Giovinazzo. Per ragioni ancora in via d'accertamento, una Ford Kuga ed una Ford Focus si sono scontrate all'incrocio tra il prolungamento di via Bari, la vecchia strada statale 16 Adriatica, e via Paul Harris, nei pressi dell'entrata del Centro Cipparoli.Ad avere la peggio la prima autovettura, risultata maggiormente danneggiata. Non si registrano feriti gravi, né è stato necessario l'intervento del Servizio 118. Sul posto (per qualche metro, visto il confine tra i due comuni) è giunta la Polizia Locale di Bari per i rilievi del caso e per provvedere ad incanalare una viabilità fattasi caotica per la posizione di uno dei mezzi e soprattutto per l'improvviso fuggi fuggi dal litorale a causa della pioggia.