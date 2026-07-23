Incidente tra Giovinazzo e Bari. <span>Foto Gianluca Battista</span>
Incidente tra Giovinazzo e Bari. Foto Gianluca Battista
Cronaca

Incidente all'incrocio tra il prolungamento di via Bari e via Paul Harris

Sul posto la Polizia Locale di Bari competente per pochi metri. Traffico molto rallentato sulla litoranea

Giovinazzo - giovedì 23 luglio 2026 21.42
Violento impatto questa sera, 23 luglio, al confine tra i territori di Bari e Giovinazzo. Per ragioni ancora in via d'accertamento, una Ford Kuga ed una Ford Focus si sono scontrate all'incrocio tra il prolungamento di via Bari, la vecchia strada statale 16 Adriatica, e via Paul Harris, nei pressi dell'entrata del Centro Cipparoli.

Ad avere la peggio la prima autovettura, risultata maggiormente danneggiata. Non si registrano feriti gravi, né è stato necessario l'intervento del Servizio 118. Sul posto (per qualche metro, visto il confine tra i due comuni) è giunta la Polizia Locale di Bari per i rilievi del caso e per provvedere ad incanalare una viabilità fattasi caotica per la posizione di uno dei mezzi e soprattutto per l'improvviso fuggi fuggi dal litorale a causa della pioggia.
  • Incidente Giovinazzo
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