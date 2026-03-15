AFP Giovinazzo. <span>Foto Giuseppe Depergola</span>
AFP Giovinazzo. Foto Giuseppe Depergola
Hockey

AFP Giovinazzo, l'Europa resta un sogno

I biancoverdi perdono 3-5 la semifinale di WSE Trophy col Valongo

Giovinazzo - domenica 15 marzo 2026 0.25
È terminato ieri sera il percorso dell'AFP Giovinazzo nel World Skate Europe Trophy. Nella seconda semifinale al PalaPansini, infatti, i biancoverdi sono stati sconfitti dall'AD Valongo.
Tanto calore e tanta emozione all'ingresso in pista delle squadre, con le strisce bianche e verdi calate sulla tribuna e l'immagine del porticciolo sopra la scritta "Figli di questa terra" sulla curva, a caricare la squadra e a far valere l'orgoglio giovinazzese.
Lo starting five di Pino Marzella è composto da Bovo, Amato, Mezzina, Cardoso e Mura. Al 5' contropiede dei padroni di casa, Mura arriva sotto porta, mette a sedere il portiere e segna la rete del vantaggio festeggiando sotto la curva in visibilio. Poco più di un minuto dopo il Valongo prima colpisce la traversa e poi pareggia con Joao Maló. Al 18' ci pensa Clavel a riportare davanti i biancoverdi dopo uno scambio stretto in area. Al 22' occasionissima non capitalizzata dal duo, tutto solo in area, Mura - Clavel, con quest'ultimo che tira addosso al portiere. Al penultimo minuto rigore per gli ospiti e Posito spiazza Bovo che aveva chiuso lo specchio in più occasioni. Quasi allo scadere del primo tempo, palla persa a centrocampo e contropiede portoghese concluso con una traversa colpita con un tiro in caduta. Si torna negli spogliatoi sul 2-2, con intervallo a cura delle pattinatrice dell'ASPA Don Tonino Bello.
La ripresa comincia con un altro rigore lusitano trasformato da Posito. Per l'AFP almeno tre occasioni per agguantare il pari, poi al 15' cartellino blu per Joao Lima che stende Cardoso ma il powerplay non viene sfruttato. Al 19' la palla si alza davanti al portiere e non entra lasciando increduli gli stessi portoghesi che nel ribaltamento di fronte beffano Bovo sotto le gambe con Joao Maló. Al 22' azione del Valongo, tiro parato, Posito raccoglie la palla, se l'aggiusta allontanandosi e segna ancora. All'ultimo minuto tiro di Mura con deviazione decisiva sotto porta di Clavel.
La gara finisce 3-5 e l'AFP, dopo un bellissimo primo tempo, paga un ritmo più basso nella ripresa e i soliti tanti errori davanti alla porta, che a questi livelli si pagano caro. Tanti applausi per Amato e compagni ma in finale approda il Valongo che affronterà il Noisy, vincitore per 3-2 dell'altra semifinale contro il Sarzana.
La finale si disputerà tra poco, alle ore 12.00, in Viale Aldo Moro e certamente gli spalti saranno ugualmente strapieni di appassionati di hockey.
10 fotoAFP Giovinazzo - AD Valongo
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