Ztl centro storico di Giovinazzo: per i pass è attivo il sito autorizzo.com

Importante novità dal Comando di via Cappuccini per i residenti e i titolari di esercizi pubblici. C'è tempo sino al 31 ottobre

Giovinazzo - venerdì 17 ottobre 2025
A partire da quest'anno, le istanze per il rilascio del pass nella zona a traffico limitato del centro storico di Giovinazzo possono essere presentate online tramite il portale www.autorizzo.com. Anche quest'anno bisognerà versare 5 euro all'ufficio Economato, con un bonifico o collegandosi al sito del Comune di Giovinazzo.

Per richiedere l'accesso all'interno del borgo antico, quindi per autorizzare la targa del veicolo interessato, gli utenti - per il terzo anno consecutivo - non dovranno più recarsi al Comando di via Cappuccini, ma potranno raggiungere, attraverso il portale web comunale, la sezione dedicata agli atti e ai documenti e, infine, alla modulistica della Polizia Locale. Gli utenti potranno così richiedere l'autorizzazione di tipo annuale (clicca qui) oppure quella solo di tipo transitoria (clicca qui).

Novità di quest'anno il portale www.autorizzo.com: il cittadino può procedere alla registrazione con SPID o con la carta d'identità elettronica, compilare la propria istanza (Comune di Giovinazzo/Polizia Locale/Area Ztl) e inviarla digitalmente. Anche quest'anno, infatti, e sino al prossimo 31 ottobre, quindi, basterà accedere al link, inserire i dati e, infine, inviare la modulistica a comandantepm@pec.comune.giovinazzo.ba.it o a ufficio.segreteria.comando@comune.giovinazzo.ba.it.

Le richieste, protocollate, saranno vagliate dalla Polizia Locale. Possono richiedere il pass, annuale o transitorio, i residenti e domiciliati, proprietari di immobili e operatori economici, ovvero coloro che abitano o svolgono attività lavorative nel centro storico, enti pubblici o aziende che svolgono i servizi di pubblica utilità.
