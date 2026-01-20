La Ford Mondeo parcheggiata in via Fossato
La Ford Mondeo parcheggiata in via Fossato
Cronaca

Auto in fiamme in via Fossato, agenti della Polizia Locale domano il rogo

Una Ford Mondeo ha preso fuoco: l'equipaggio di una pattuglia del corpo con l'estintore ha evitato guai peggiori

Giovinazzo - martedì 20 gennaio 2026 9.15
Un'auto in sosta ha preso fuoco a due passi dal lungomare di Levante. Il proprietario del veicolo, terrorizzato, ha chiesto aiuto. L'equipaggio di una pattuglia della Polizia Locale, dopo aver preso un primo estintore, è riuscito a prestare i primi soccorsi, riuscendo a domare le fiamme prima dell'intervento dei Vigili del Fuoco.

È successo tutto domenica mattina, quando la centrale operativa della Polizia Locale ha ricevuto la segnalazione di un presunto incendio di un'auto all'interno del parcheggio comunale di via Fossato, a pochi metri dal lungomare Esercito Italiano. Una pattuglia del corpo, in zona nell'ambito dei consueti controlli del territorio, comunale, ha subito raggiunto il luogo, riscontrando la presenza di una Ford Mondeo, in sosta fra altre auto, in fiamme: il rogo aveva interessato il vano motore.

I due agenti, sprezzanti del pericolo - il fumo, nel frattempo, aveva reso l'aria irrespirabile e la visibilità molto limitata -, hanno disinserito il freno di stazionamento e spostato l'auto al centro del parcheggio in modo da evitare il cosiddetto effetto domino alimentato dall'accumulo di calore. Poi, con l'estintore di servizio, hanno domato le fiamme, ormai divampate anche sugli pneumatici anteriori e sull'intera carrozzeria, svuotandolo completamente e riuscendo di fatto a domare il rogo.

Così facendo i due agenti del Comando di via Cappuccini hanno scongiurato ben più gravi conseguenze, sia per l'auto in fiamme, sia per quelle parcheggiate nelle vicinanze. Sul posto, nei minuti successivi, si sono portati anche i Vigili del Fuoco del vicino Distaccamento di Molfetta che hanno messo in sicurezza il veicolo.
