Il danno all'auto del comandante della Polizia Locale
Cronaca

Danneggiata l'auto del comandante della Polizia Locale di Giovinazzo

L'episodio ieri sera in via Devenuto. Sollecito: «Non ci lasceremo intimorire da niente e da nessuno»

Giovinazzo - venerdì 6 marzo 2026 18.00
«Non ci lasceremo intimorire da niente e da nessuno». Con queste parole il sindaco Michele Sollecito ha commentato la notizia del danneggiamento dell'auto del comandante della polizia locale, Vito Bovino.

I fatti risalgono alla serata di ieri, quando il commissario superiore del corpo municipale, al termine del proprio turno di lavoro, è andato a prendere la propria auto, una Renault Kadjar parcheggiata nel piazzale esterno antistante il PalaPalmiotto di via Devenuto. L'uomo, originario di Corato e sempre presente in città nella gestione della sicurezza e dell'ordine pubblico, ha subito notato un foro sullo sportello lato passeggero, causato da una mano ignota armata di un oggetto contudente, forse un punteruolo. I danni nono sono stati ancora quantificati.


Quanto accaduto è stato subito denunciato al suo stesso comando che sta eseguendo le indagini. Al vaglio degli stessi agenti le telecamere di videosorveglianza della zona che potrebbero tornare molto utili all'attività investigativa, per cercare di risalire a uno o più soggetti che hanno danneggiato l'auto del comandante. «Continueremo a fare quello che abbiamo sempre fatto nell'interesse della città e dei cittadini e presto, grazie alle indagini in corso e alle immagini riprese dalle telecamere, sarà individuato l'artefice del vile atto», ha concluso Sollecito.

«Si tratta di una gesto vile che certamente non scalfirà la determinazione del nostro comandante», ha aggiunto l'assessore al ramo Alberto Rucci. «Quanto accaduto - è il commento di Bovino - rientra in quei brutti episodi con i quali provano a scalfirti, ma noi andiamo avanti con dignità continuando a fare il nostro lavoro con professionalità e dedizione».
