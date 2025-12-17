Attualità
Parcheggio di via Fossato a Giovinazzo: le richieste per la sosta si fanno via web
Novità dal Comando di via Cappuccini per evitare code agli sportelli. C'è tempi sino al 31 dicembre
Giovinazzo - mercoledì 17 dicembre 2025
Per richiedere l'accesso e il parcheggio all'interno dell'area sosta di via Fossato, a Giovinazzo, quindi di autorizzare la targa del veicolo interessato, gli utenti non devono più inviare recarsi nel Comando di via Cappuccini, ma raggiungere, dal portale web comunale, la sezione dedicata alla modulistica della Polizia Locale.
Gli utenti potranno così chiedere l'autorizzazione annuale all'accesso del parcheggio (clicca qui). Da quest'anno, sino al prossimo 31 dicembre (data di scadenza delle autorizzazioni per la sosta), dunque, basterà accedere al link, inserire tutti i dati necessari, versare 60 euro per il rilancio del pass e inviare la modulistica via pec a comandantepm@pec.comune.giovinazzo.ba.it oppure all'indirizzo mail del Comando giovinazzese, ufficio.segreteria.comando@comune.giovinazzo.ba.it.
Le richieste, protocollate, saranno vagliate dalla Polizia Locale. Possono richiedere il pass, di tipo annuale, i residenti e i proprietari di immobili, ovvero coloro che abitano nel centro storico, già in possesso dell'autorizzazione al transito e alla sosta nel centro storico valida per il 2026, da allegare alla richiesta telematica.
