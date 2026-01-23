Vito Bovino. <span>Foto Gianluca Battista</span>
Cronaca

Polizia Locale Giovinazzo, il report delle attività del 2025

Bovino: «Un grazie alle donne ed agli uomini che ogni giorno ci mettono cuore ed impegno»

Giovinazzo - venerdì 23 gennaio 2026
«Un grazie alle donne ed agli uomini che ogni giorno ci mettono cuore ed impegno». Così il comandante della Polizia Locale di Giovinazzo, Vito Bovino, durante le celebrazioni in onore di San Sebastiano, patrono dei Vigili Urbani, martedì 20 gennaio.
A margine della celebrazione eucaristica all'interno del Santuario del SS Crocifisso, lo stesso Bovino ha inteso fornire solo alcuni dei numeri presenti nell'annuale report sull'attività del Comando di via Cappuccini. Noi proviamo a fare sintesi ed a fornirvi quelli che, a nostro avviso, sono gli spunti più interessanti.

REPORT 2025 POLIZIA LOCALE
Durante l'anno appena trascorso, la Polizia Locale di Giovinazzo è intervenuta 92 volte per incidenti stradali nel territorio di propria pertinenza. Uno purtroppo è stato mortale, mentre in 41 casi ci sono stati feriti. In altri 50 sinistri non vi sono state persone che hanno dovuto ricorrere alle cure dei sanitari, ma resta inquietante il numero di sinistri rilevati: in soldoni, a Giovinazzo c'è stato in media un incidente ogni 4 giorni.

Quanto alle violazioni al Codice della Strada, i Vigili Urbani giovinazzesi hanno elevato 7343 sanzioni, 5799 delle quali per sosta vietata in varie modalità, 510 per sosta su aree invalidi ed attraversamenti pedonali o scivoli da marciapiedi, 369 sono state le vetture fermate i cui proprietari sono stati sanzionati ex art.80 per omessa revisione e 119 volte per mancato uso delle cinture di sicurezza. Due persone sono stati "beccate" mentre usavano il cellulare alla guida e 64 veicoli sono stati fermati perché erano sprovvisti di assicurazione. Solo 3 le sanzioni per mancato uso del casco sui motocicli, ben 50 (ma 23 si riferiscono a fatti del 2024) i sequestri amministrativi, 11 dei quali tramutati in fermi. Infine 5 persone, soprattutto giovanissimi, sono stati fermati e sanzionati per guida di monopattini elettrici senza rispetto del Codice della Strada.

Sono stati invece 33 i controlli di polizia edilizia su eventuali abusi, 29 quelli di polizia ambientale e per la lotta all'abbandono incontrollato dei rifiuti sono state installate 18 fototrappole che hanno portato ad elevare ben 61 verbali per i soliti indegni trasgressori.
Nel 2025 la Polizia Locale ha sanzionato anche 65 cittadine/i per errato conferimento dei rifiuti, ma 26 di questi casi fanno riferimento ad azioni poste in essere nel 2024. Due gli incendi boschivi segnalati e ben 12 quelle relative all'abbandono di rifiuti pericolosi.
In tutto l'anno appena trascorso, Vito Bovino ed il suo Corpo hanno effettuato 207 posti di blocco, controllando 813 veicoli e sanzionandone 197. Per la viabilità legata alle scuole, invece, la Polizia Locale ha lavorato per 400 ore complessive interamente dedicate, 18 sono state le scorte per viabilità e cortei, 41 i presidi durante le feste e le sagre e 13 volte sono gli agenti di PL sono stati impegnati nel Consiglio comunale.

Ben 1187 le richieste complessive di pronto intervento, 277 per guasti o anomalie (buche, illuminazione, semafori, acquedotto)e 72 sono state le determinazioni nel 2025 emanate dal Comandante. 98 le ordinanze per divieti di circolazione, 82 per le manifestazioni, 2 gli interventi per trattamenti sanitari obbligatori e 14 sono stati i provvedimenti relativi all'ambiente, quali ad esempio la rimozione di carcasse di animali dal litorale o dall'agro.

Quanto alla segnaletica orizzontale, la Polizia Locale di Giovinazzo è intervenuta presidiandone la realizzazione per 1.150 metri quadri, 138 gli interventi eseguiti per ripristino o installazione segnaletica verticale, per 2 nuovi piani.
I controlli al mercato settimanale del venerdì sono stati 52, a quello giornaliero 148, in quelli straordinari 13 ed il dirigente ha partecipato a 5 Commissioni comunali di vigilanza sul pubblico spettacolo. Ben 47 i controlli presso esercizi commerciali per comprendere il rispetto della normativa. Al capitolo contenziosi, la Polizia Locale di Giovinazzo è stata parte davanti al Giudice di Pace in 12 casi e 41 sono stati i ricorsi in Prefettura.
