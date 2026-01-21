San Sebastiano 2026. <span>Foto Gianluca Battista</span>
San Sebastiano 2026. Foto Gianluca Battista
Attualità

Omaggio a San Sebastiano della Polizia Locale di Giovinazzo - FOTO

La santa messa officiata da fra' Andrea Viscardi

Giovinazzo - mercoledì 21 gennaio 2026
La Polizia Locale di Giovinazzo ha festeggiato ieri, martedì 20 gennaio, San Sebastiano, patrono del Corpo.

Alla celebrazione eucaristica svoltasi all'interno del santuario del SS Crocifisso, officiata da fra' Andrea Viscardi, hanno partecipato le autorità civili, parte della Giunta comunale, in testa il vicesindaco Gaetano Depalo, il presidente della massima assise, Francesco Cervone, rappresentanti di maggioranza ed opposizione, i vertici della Stazione dei Carabinieri e le associazioni d'Arma.

Fra' Andrea Viscardi ha ricordato il quotidiano impegno dei vigili urbani, che, come San Sebastiano testimone d'amore verso Cristo, quotidianamente restano al servizio della comunità tutta.

A quel grande cuore è quindi andato il grazie dell'assessore alla Polizia Locale, Savino Alberto Rucci.
Con lui anche il suo predecessore Alfonso Arbore, ricordato nel discorso del comandante Vito Bovino, il quale ha sottolineato i buoni dati del lavoro annuale del Comando di via Cappuccini, volgendo lo sguardo agli impegni prossimi. Tutti i dati saranno poi forniti in un nostro articolo.

Commovente infine l'invocazione sl Santo e Martire per adempiere al meglio ad un compito gravoso al servizio della gente di Giovinazzo.
Nei nostri scatti,il fotoracconto di una celebrazione che ha toccato corde profonde degli uomini e delle donne in divisa.
  • Polizia Locale Giovinazzo
  • San Sebastiano
