Religioni
Venerdì 13 marzo la Via Crucis nel centro storico di Giovinazzo
Ad organizzarla la parrocchia di Santa Maria Assunta con le confraternite
Giovinazzo - giovedì 12 marzo 2026
Entrano sempre più nel vivo i riti quaresimali a Giovinazzo. Si terrà domani, venerdì 13 marzo, la Via Crucis per le strade del borgo antico di con partenza dalla parrocchia Concattedrale di Santa Maria Assunta alle ore 19.00.
Sotto la guida spirituale del rettore, Padre Pasquale Rago e dell'amministratore parrocchiale, Padre Francesco Depalo, la Confraternita di Maria SS della Purificazione, l'Arciconfraternita del SS Sacramento, quella di Santa Maria di Costantinopoli, i confratelli di Maria SS del Carmine e di Santa Maria degli Angeli percorreranno le strade del centro storico, rievocando le 14 stazioni della flagellazione, crocifissione e morte di Cristo.
Un momento comunitario di grande importanza spirituale, centrale nel calendario liturgico della parrocchia Concattedrale in questa Quaresima 2026, funestata dalle notizie di morte che arrivano da diversi angoli della Terra.
Va ricordato che la Via Crucis cittadina si terrà invece lunedì 30 marzo con partenza dalla parrocchia di Maria SS Immacolata in viale Moro.
Sotto la guida spirituale del rettore, Padre Pasquale Rago e dell'amministratore parrocchiale, Padre Francesco Depalo, la Confraternita di Maria SS della Purificazione, l'Arciconfraternita del SS Sacramento, quella di Santa Maria di Costantinopoli, i confratelli di Maria SS del Carmine e di Santa Maria degli Angeli percorreranno le strade del centro storico, rievocando le 14 stazioni della flagellazione, crocifissione e morte di Cristo.
Un momento comunitario di grande importanza spirituale, centrale nel calendario liturgico della parrocchia Concattedrale in questa Quaresima 2026, funestata dalle notizie di morte che arrivano da diversi angoli della Terra.
Va ricordato che la Via Crucis cittadina si terrà invece lunedì 30 marzo con partenza dalla parrocchia di Maria SS Immacolata in viale Moro.