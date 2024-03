La Via Crucis per le strade di Giovinazzo guidata da Mons. Turturro - FOTO

18 foto Via Crucis cittadina 2024

Laha attraversato le strade di Giovinazzo ieri sera, Lunedì Santo 25 marzo. L'appuntamento dei fedeli poco prima delle 20.00 sul sagrato della parrocchia Sant'Agostino, da cui si è mosso il corteo., vescovo della diocesi di Ravello e Nunzio Apostolico in Paraguay, figlio di questa città, ha guidato il corteo di fedeli, scandendo le stazioni per le strade giovinazzesi. Suggestivi i passaggi al "Calvario" ed in piazza Vittorio Emanuele II, sino al rientro verso la parrocchia.Una serata di preghiera comunitaria intensa, rivolta agli uomini ed alle donne in ogni angolo del mondo che soffrono per le guerre, le atrocità, la mancanza di fratellanza, l'egoismo dei governanti. Da Giovinazzo e più in generale dalla diocesi è partito forte, intensa questa preghiera nella Settimana Santa, la più importante per i cristiani, quella in cui si celebra la croce che vince sulle tenebre.L'unica via è quella dell'amore che Dio ci ha trasmesso, l'unica possibile strada per donare ai nostri cuori ed alle nostre nazioni pace autentica e duratura. Nei nostri scatti il fotoracconto della serata.