Stasera a Giovinazzo la Via Crucis cittadina

Si terrà questa sera uno dei momenti centrali della Settimana Santa a Giovinazzo. Alle 19.30, con partenza dalla parrocchia San Giuseppe, in via Dogali, si terrà infatti lache coinvolgerà tutte le parrocchie della città.A presiedere il rito delle 14 stazioni che ripercorrono la Passione e Morte di Gesù Cristo sarà il vescovo della Diocesi di Molfetta-Ruvo-Giovinazzo-Terlizzi,. Alla Via Crucis parteciperà tutto il clero cittadino, accompagnato dalle rappresentanze dei pii sodalizi.