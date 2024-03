Parrocchia Immacolata, ieri la via Crucis per le vie del quartiere - FOTO

4 foto Parrocchia Immacolata - Via Crucis

Il mondo chiede con urgenza la pace, sono tanti i conflitti che attanagliano l'umanità in questo complesso momento storico. Nel venerdì di Quaresima in tanti hanno partecipato ieri sera, 1° marzo, allacon fede affidandosi alla preghiera.Il parrocoha saputo coinvolgere i numerosi fedeli che hanno partecipato seguendo il canto corale e la preghiera preparandosi alla Passione di Cristo ed in segno di pace, ponendo al centro quella Croce quale simbolo di rinascita attraverso le sofferenze.«La Croce Santa della via Crucis ci insegna - ha detto il sacerdote - a portare la nostra croce con dignità».Nel quotidiano, dunque, Cristo è presente e si fa vita, quella vita tante volte offesa da comportamenti dell'uomo. Attraverso la sua massima sofferenza ci ha insegnato quale sia la via da percorrere.Quello della Parrocchia Immacolata è stato il primo importante momento collettivo a Giovinazzo in vista della Santa Pasqua. Una comunità che segue il suo giovane pastore e si affida a lui con tutto il cuore è un salto nel passato, quel passato in cui attorno ad una chiesa si sviluppavano relazioni umane sane.