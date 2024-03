Stasera a Giovinazzo la Via Crucis cittadina

Inizia oggi, 25 marzo, la Settimana Santa a Giovinazzo con un duplice appuntamento. Si inizia alle 18.30, nella Concattedrale di Santa Maria Assunta, con l'incontro tra il simulacro dell'Addolorata ed il Cristo crocifisso.Poi alle 19.45, in piazza Sant'Agostino, ci sarà il raduno di tutti i fedeli delle parrocchie per la Via Crucis cittadina guidata da monsignor Domenico Cornacchia, vescovo della diocesi di Molfetta-Ruvo-Giovinazzo-Terlizzi. Questo importante rito comunitario di preghiera segnerà definitivamente l'avvio della Settimana Santa a Giovinazzo. La settimana più importante per i cristiani di tutto il mondo.