Chiesa locale
Settimana Santa, stasera a Giovinazzo la Via Crucis cittadina
Partirà dalla Parrocchia Maria SS Immacolata
Giovinazzo - lunedì 30 marzo 2026 12.45
Entrata nel vivo la Settimana Santa a Giovinazzo. Stasera, 30 marzo, a partire dalle 19.30, le comunità parrocchiali si daranno appuntamento sul sagrato della chiesa di Maria SS Immacolata, in viale Moro, per vivere la Via Crucis cittadina.
Si tratta del momento comunitario più alto della Settimana Santa, in cui tutti i fedeli cattolici ripercorreranno insieme i momenti salienti della Passione e Morte di Cristo.
Si tratta del momento comunitario più alto della Settimana Santa, in cui tutti i fedeli cattolici ripercorreranno insieme i momenti salienti della Passione e Morte di Cristo.