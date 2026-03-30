Via Crucis cittadina. <span>Foto Giuseppe Dalbis</span>
Via Crucis cittadina. Foto Giuseppe Dalbis
Chiesa locale

Settimana Santa, stasera a Giovinazzo la Via Crucis cittadina

Partirà dalla Parrocchia Maria SS Immacolata

Giovinazzo - lunedì 30 marzo 2026 12.45
Entrata nel vivo la Settimana Santa a Giovinazzo. Stasera, 30 marzo, a partire dalle 19.30, le comunità parrocchiali si daranno appuntamento sul sagrato della chiesa di Maria SS Immacolata, in viale Moro, per vivere la Via Crucis cittadina.

Si tratta del momento comunitario più alto della Settimana Santa, in cui tutti i fedeli cattolici ripercorreranno insieme i momenti salienti della Passione e Morte di Cristo.
  • Via Crucis Giovinazzo
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