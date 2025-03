Via Crucis di quartiere nel rione Immacolata

Laha vissuto venerdì 21 marzo una dei momenti chiave della Quaresima 2025, con laUn percorso itinerante, suddivisi in 14 stazioni, per commemorare la Passione e Morte di Gesù Cristo che ha unito i fedeli guidati da«La santità è seminare la pace intorno a noi - si legge in un commento a margine del percorso penitenziale comunitario -. Ma Gesù "sottolinea che questo cammino va controcorrente" e può metterci in contrasto con la mentalità dominante. È possibile, quindi, essere perseguitati a causa della nostra fedeltà al Vangelo; molti, infatti, soffrono "per aver vissuto i propri impegni con Dio e con gli altri". La croce, soprattutto le stanchezze e i patimenti che sopportiamo per vivere il comandamento dell'amore e il cammino della giustizia, è fonte di maturazione e di santificazione».Alla via crucis hanno partecipato tanti ragazzi e ragazze, bambini e bambine dell'oratorio parrocchiale, un luogo dove i semi della fratellanza cristiana, dell'amore per il prossimo, dell'aggregazione che è incontro e crescita vengono continuamente gettati per germogliare nelle nuove generazioni.