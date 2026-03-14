Una comunità in cammino sulle tracce della Croce di Cristo - FOTO

10 foto Via Crucis centro storico

Si è tenuta ieri sera, venerdì 13 marzo, laorganizzata dallain collaborazione con laguidata dal priore, Gaetano Dagostino, in stretto accordo conA guidare il percorso sulle tracce della Croce di Cristo, tra preghiera e momenti di riflessione collettiva sulla sua Passione e Morte,amministratore della Concattedrale. La partenza è avvenuta alle 19.00 proprio da piazza Duomo all'angolo con via Cattedrale, per poi proseguire lungo un tracciato segnato dai tabernacoli che rievocano la Via Crucis. Passaggi suggestivi nel primo tratto di via San Domenico Maggiore, quindi in piazza Benedettine e piazzetta Zurlo, quindi davanti alla rettoria dello Spirito Santo, su via Gelso davanti alla casa del Beato Nicola Paglia e poi in via Santa Maria degli Angeli, davanti alla chiesetta di San Lorenzo, nonostante i lavori in corso sul sagrato di Santa Maria di Costantinopoli e quindi ai piedi della grande croce luminosa posta sull'arco tra via Cattedrale e via Lecce, nei pressi della chiesa del Carmine.Si è trattato di una comunità in cammino che ha sostanzialmente chiesto pace nel mondo, ma anche pace interiore per ciascun essere umano che - come ha ricordato- «nella propria esistenza terrena attraversa brevi o lunghi calvari, conosce il dolore, a volte per tutta la vita, e c'è bisogno di chiedere al Signore, all'uomo della Croce, di darci forza».La Quaresima giovinazzese si è dunque arricchita di un evento spirituale di grande rilevanza, che ha messo insieme pii sodalizi e sensibilità differenti, nel nome di quel cammino sinodale che porta alla contemplazione e poi alla comprensione del mistero del Golgota e quindi del sepolcro vuoto. Nella semplicità, un collettivo interrogarsi sull'essenza di questo periodo pre-pasquale.Va infine ricordato che lasi terrà invece lunedì 30 marzo, con partenza dalla parrocchia di Maria SS Immacolata in viale Moro.