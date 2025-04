Nella parrocchia San Giuseppe la Via Crucis cittadina

L'intera comunità cattolica di Giovinazzo si è ritrovata ieri sera, 14 aprile, per laPer via del forte vento e della costante minaccia di pioggia, le quattordici stazioni che raccontano della Passione e Morte di Cristo si sono svolte all'interno dellai sagrato avrebbe dovuto muoversi il corteo processionale per le strade della città.A presiederla il vescovo della diocesi di Molfetta-Ruvo-Giovinazzo-Terlizzi,, accompagnato dall'intero clero cittadino e da tantissimi fedeli. Durante l'intero percorso si sono alternate preghiera e riflessioni, che non hanno potuto discostarsi troppo dai tempi che viviamo, ricordando a più riprese quanto la morte di Cristo sia redenzione dalla violenza, dalla sopraffazione e si luce che indica la via della pace. Alle tante vie crucis dell'animo umano è stato quindi dedicato il pensiero del prelato.Giovinazzo si è ritrovata così in una chiesa di un quartiere popolare, fulcro di tantissime attività comunitarie, a sancire l'inizio della Settimana Santa, liturgicamente centrale nel calendario cattolico. Domani, mercoledì 16 aprile, per il clero ci sarà un altro appuntamento importante, lanella Cattedrale di Molfetta. Poi inizierà l'intensissimo Triduo che porterà alla Pasqua.