Religioni
Domenica delle Palme: il programma liturgico nelle parrocchie di Giovinazzo
Il promemoria per i fedeli per la giornata del 29 marzo
Giovinazzo - sabato 28 marzo 2026
Nella domenica delle Palme, la Chiesa Cattolica commemora Cristo Signore che entra in Gerusalemme per portare a compimento il suo mistero pasquale. «Perciò, in tutte le messe - ricorda la Conferenza Episcopale Italiana - si fa memoria di questo ingresso del Signore, in particolare con la processione o l'ingresso solenne prima della Messa principale».
A Giovinazzo tutte le parrocchie ed il Santuario del SS Crocifisso, in questa domenica 29 marzo, offriranno un programma liturgico articolato per tutta la giornata. Grande attesa al mattino per la benedizione dei ramoscelli d'olivo in tutti i quartieri. Noi vi proponiamo i programmi in ciascuna chiesa.
PARROCCHIA CONCATTEDRALE DI SANTA MARIA ASSUNTA
Ore 10.00 - Nei pressi della chiesa di Santa Maria degli Angeli commemorazione dell'ingresso del Signore in Gerusalemme con benedizione dei ramoscelli d'ulivo.
Ore 10.00 ed ore 19.00 - Sante Messe in Concattedrale.
Eccezionalmente dalle 17.00 in piazza Duomo partenza della processione del simulacro della Beata Maria Vergine Addolorata.
PARROCCHIA SAN DOMENICO
Ore 8.00 - Santa Messa.
Ore 10.15 - Ritrovo nei pressi del Calvario in piazzetta delle Rimembranze su via Cappuccini per benedizioni ramoscelli d'ulivo.
Ore 10.30 - Santa Messa.
Ore 19.00 - Santa Messa.
PARROCCHIA SANT'AGOSTINO
Ore 8.30 - Santa Messa.
Ore 10.30 - Benedizione dei ramoscelli d'ulivo in piazza Stallone. A seguire processione verso la parrocchia e celebrazione eucaristica.
Ore 19.00 - Santa Messa.
PARROCCHIA SAN GIUSEPPE
Ore 8.00 - Santa Messa.
Ore 10.00 - Benedizione delle Palme nei pressi della chiesa del Carminiello.
Ore 10.30 - Santa Messa.
PARROCCHIA MARIA SS IMMACOLATA
Sabato 28 marzo
Ritiro spirituale parrocchiale dalle ore 17.00.
Domenica 29 marzo
Ore 8.30 - Santa Messa.
Ore 10.00 - Raduno un piazza Kennedy per benedizione delle Palme.
Ore 11.45 - Santa Messa.
Ore 19.00 - Santa Messa.
SANTUARIO SS CROCIFISSO
Ore 8.00 - Commemorazione ingresso di Gesù a Gerusalemme con la benedizione delle Palme. A seguire Santa Messa solenne.
Ore 19.00 - Santa Messa vespertina.
A Giovinazzo tutte le parrocchie ed il Santuario del SS Crocifisso, in questa domenica 29 marzo, offriranno un programma liturgico articolato per tutta la giornata. Grande attesa al mattino per la benedizione dei ramoscelli d'olivo in tutti i quartieri. Noi vi proponiamo i programmi in ciascuna chiesa.
PARROCCHIA CONCATTEDRALE DI SANTA MARIA ASSUNTA
Ore 10.00 - Nei pressi della chiesa di Santa Maria degli Angeli commemorazione dell'ingresso del Signore in Gerusalemme con benedizione dei ramoscelli d'ulivo.
Ore 10.00 ed ore 19.00 - Sante Messe in Concattedrale.
Eccezionalmente dalle 17.00 in piazza Duomo partenza della processione del simulacro della Beata Maria Vergine Addolorata.
PARROCCHIA SAN DOMENICO
Ore 8.00 - Santa Messa.
Ore 10.15 - Ritrovo nei pressi del Calvario in piazzetta delle Rimembranze su via Cappuccini per benedizioni ramoscelli d'ulivo.
Ore 10.30 - Santa Messa.
Ore 19.00 - Santa Messa.
PARROCCHIA SANT'AGOSTINO
Ore 8.30 - Santa Messa.
Ore 10.30 - Benedizione dei ramoscelli d'ulivo in piazza Stallone. A seguire processione verso la parrocchia e celebrazione eucaristica.
Ore 19.00 - Santa Messa.
PARROCCHIA SAN GIUSEPPE
Ore 8.00 - Santa Messa.
Ore 10.00 - Benedizione delle Palme nei pressi della chiesa del Carminiello.
Ore 10.30 - Santa Messa.
PARROCCHIA MARIA SS IMMACOLATA
Sabato 28 marzo
Ritiro spirituale parrocchiale dalle ore 17.00.
Domenica 29 marzo
Ore 8.30 - Santa Messa.
Ore 10.00 - Raduno un piazza Kennedy per benedizione delle Palme.
Ore 11.45 - Santa Messa.
Ore 19.00 - Santa Messa.
SANTUARIO SS CROCIFISSO
Ore 8.00 - Commemorazione ingresso di Gesù a Gerusalemme con la benedizione delle Palme. A seguire Santa Messa solenne.
Ore 19.00 - Santa Messa vespertina.