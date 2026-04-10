Chiesa locale
Consacrazione Mons. Basile, l'11 aprile aperta al culto solo la Cattedrale a Giovinazzo
La comunicazione dell'amministrazione parrocchiale
Giovinazzo - venerdì 10 aprile 2026
La Diocesi di Molfetta-Ruvo-Giovinazzo-Terlizzi è in trepidante attesa della consacrazione a vescovo di don Mimmo Basile, andriese, che avverrà sabato 11 aprile, alle 17.30, all'interno del Palasport di Andria, sua città natale.
In quella stessa giornata, secondo una prescrizione dell'Ufficio Diocesano per la Liturgia, resteranno aperte al culto solo le Cattedrali della quattro città.
A Giovinazzo - come comunicatoci dall'amministratore parrocchiale, padre Francesco Depalo - resterà aperta pertanto la parrocchia di Santa Maria Assunta e la santa messa sarà celebrata alle ore 19.00.
In quella stessa giornata, secondo una prescrizione dell'Ufficio Diocesano per la Liturgia, resteranno aperte al culto solo le Cattedrali della quattro città.
A Giovinazzo - come comunicatoci dall'amministratore parrocchiale, padre Francesco Depalo - resterà aperta pertanto la parrocchia di Santa Maria Assunta e la santa messa sarà celebrata alle ore 19.00.