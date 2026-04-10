Cattedrale Giovinazzo
Cattedrale Giovinazzo
Chiesa locale

Consacrazione Mons. Basile, l'11 aprile aperta al culto solo la Cattedrale a Giovinazzo

La comunicazione dell'amministrazione parrocchiale

Giovinazzo - venerdì 10 aprile 2026
La Diocesi di Molfetta-Ruvo-Giovinazzo-Terlizzi è in trepidante attesa della consacrazione a vescovo di don Mimmo Basile, andriese, che avverrà sabato 11 aprile, alle 17.30, all'interno del Palasport di Andria, sua città natale.
In quella stessa giornata, secondo una prescrizione dell'Ufficio Diocesano per la Liturgia, resteranno aperte al culto solo le Cattedrali della quattro città.

A Giovinazzo - come comunicatoci dall'amministratore parrocchiale, padre Francesco Depalo - resterà aperta pertanto la parrocchia di Santa Maria Assunta e la santa messa sarà celebrata alle ore 19.00.
  • Parrocchia Santa Maria Assunta
  • Cattedrale Giovinazzo
  • Concattedrale di Santa Maria Assunta
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