Quaresima 2026, si chiudono oggi le Quarantore a San Domenico

Si concluderà quest'oggi, 4 marzo, l'intensa tre giorni di preghiera delleall'interno dellaguidata daIl pio esercizio spirituale, che di fatto rievoca le quaranta ore tra la morte e crocifissione di Cristo e la sua resurrezione dal sepolcro, con l'esposizione del SS Sacramento, ha coinvolto nelle prime due giornate decine di fedeli. Questa sera chiusura con la recita dei Vespri e con la benedizione eucaristica prima della messa vespertina.Ore 9.00 - Celebrazione eucaristica ed esposizione del SS Sacramento.Ore 12.00 - Recita dell'Angelus.Ore 15.00 - Coroncina alla Divina Misericordia.Ore 18.00 - Santo Rosario.Ore 18.30 - Vespri solenni e benedizione eucaristica prima della messa vespertina.