Religioni
Quaresima 2026, si chiudono oggi le Quarantore a San Domenico
Il programma liturgico di giornata
Giovinazzo - mercoledì 4 marzo 2026
Si concluderà quest'oggi, 4 marzo, l'intensa tre giorni di preghiera delle Solenni Quarantore all'interno della Parrocchia San Domenico, guidata da don Antonio Picca.
Il pio esercizio spirituale, che di fatto rievoca le quaranta ore tra la morte e crocifissione di Cristo e la sua resurrezione dal sepolcro, con l'esposizione del SS Sacramento, ha coinvolto nelle prime due giornate decine di fedeli. Questa sera chiusura con la recita dei Vespri e con la benedizione eucaristica prima della messa vespertina.
IL PROGRAMMA
Ore 9.00 - Celebrazione eucaristica ed esposizione del SS Sacramento.
Ore 12.00 - Recita dell'Angelus.
Ore 15.00 - Coroncina alla Divina Misericordia.
Ore 18.00 - Santo Rosario.
Ore 18.30 - Vespri solenni e benedizione eucaristica prima della messa vespertina.
