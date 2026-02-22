Croce in via Cattedrale. <span>Foto Gianluca Battista</span>
Croce in via Cattedrale. Foto Gianluca Battista
Religioni

Quaresima 2026, il programma liturgico a Giovinazzo

Dopo le Ceneri, si inizia con le Solenni Quarantore in Cattedrale

Giovinazzo - domenica 22 febbraio 2026
Il periodo quaresimale a Giovinazzo è partito alla mezzanotte di martedì 17 febbraio, quando in via Cattedrale l'Arciconfraternita di Maria SS del Carmine ha acceso la grande croce nei pressi dell'omonima chiesa, sotto l'arco all'intersezione con via Lecce.

Dopo le sante messe delle Ceneri del 18 febbraio, il programma liturgico (da non confondere con quello della pietà popolare) si dipanerà con la celebrazione delle Solenni Quarantore - pia pratica devozionale cattolica che prevede l'esposizione del Santissimo Sacramento per circa quaranta ore consecutive, simboleggiando il tempo trascorso da Gesù nel sepolcro - nelle varie parrocchie cittadine. Il culmine si avrà il 30 marzo, con la Via Crucis cittadina. Dal 23 al 25 febbraio si inizia nell'oratorio dell'Arciconfraternita del SS Sacramento al di sotto della Concattedrale di Santa Maria Assunta.
Questo il programma cittadino ufficiale.

QUARANTORE
23-25 febbraio - Parrocchia Concattedrale nell'oratorio del SS Sacramento. Ingresso ai piedi della scalinata di piazza Duomo.
2-4 marzo - Parrocchia San Domenico.
9-11 marzo - Parrocchia Sant'Agostino.
16-18 marzo - Parrocchia Maria SS Immacolata.
23-25 marzo - Parrocchia San Giuseppe
26-28 marzo - Santuario del SS Crocifisso.

Il 6 marzo è previsto il pellegrinaggio penitenziale. Ciascuna comunità di fedeli partirà dalla propria parrocchia ed alle 19.30 ci sarà il ritrovo in piazza Vittorio Emanuele II, con prosecuzione verso Sant'Agostino.
VIA CRUCIS CITTADINA
30 marzo ore 19.30 con partenza dalla Parrocchia Maria SS Immacolata.
  • Quaresima
  • Solenni Quarantore
Per l'AFP Giovinazzo trasferta a Trissino
22 febbraio 2026 Per l'AFP Giovinazzo trasferta a Trissino
Si chiude in piazza Vittorio Emanuele II il "Carnevale Giovinazzese "
22 febbraio 2026 Si chiude in piazza Vittorio Emanuele II il "Carnevale Giovinazzese"
Altri contenuti a tema
Quaresima 2026, a mezzanotte l'accensione della Croce in via Cattedrale Quaresima 2026, a mezzanotte l'accensione della Croce in via Cattedrale Inizia così il periodo penitenziale in vista della Pasqua
Via Crucis di quartiere nel rione Immacolata Via Crucis di quartiere nel rione Immacolata Venerdì 21 marzo una serata di preghiera e riflessione per l'intera comunità parrocchiale
Quaresima 2025 nella parrocchia San Giuseppe: il programma liturgico Chiesa locale Quaresima 2025 nella parrocchia San Giuseppe: il programma liturgico Tre sante messe previste per la Domenica delle Palme il 13 aprile
Quarantore di adorazione eucaristica in Cattedrale: il programma completo Quarantore di adorazione eucaristica in Cattedrale: il programma completo Le celebrazioni nella cappella della Confraternita del SS Sacramento
Quaresima 2025, il programma liturgico nel Santuario del SS Crocifisso Quaresima 2025, il programma liturgico nel Santuario del SS Crocifisso Il cammino spirituale completo sino al 4 aprile
Quaresima 2025, il programma liturgico nella Parrocchia Sant'Agostino Quaresima 2025, il programma liturgico nella Parrocchia Sant'Agostino Ieri, 5 marzo, la celebrazione delle Ceneri
Quaresima a Giovinazzo, alla mezzanotte l'accensione della croce su via Cattedrale Quaresima a Giovinazzo, alla mezzanotte l'accensione della croce su via Cattedrale Si ripeterà il rito a cura dell'Arciconfraternita di Maria SS del Carmine
Quaresima nella parrocchia San Domenico: l'intero programma Quaresima nella parrocchia San Domenico: l'intero programma Tante le celebrazioni liturgiche in vista della Pasqua
Il meteo della domenica su Giovinazzo
22 febbraio 2026 Il meteo della domenica su Giovinazzo
Presente e futuro dell'IVE a Giovinazzo: le parole di Ada Iessi
21 febbraio 2026 Presente e futuro dell'IVE a Giovinazzo: le parole di Ada Iessi
Il Defender Giovinazzo aspetta il Melilli. Difonzo: «Non possiamo sbagliare»
21 febbraio 2026 Il Defender Giovinazzo aspetta il Melilli. Difonzo: «Non possiamo sbagliare»
Le farmacie di turno a Giovinazzo dal 21 al 28 febbraio
21 febbraio 2026 Le farmacie di turno a Giovinazzo dal 21 al 28 febbraio
Flavia Cassano convocata in Nazionale per l’International Gymnastics Marathon di Tbilisi
21 febbraio 2026 Flavia Cassano convocata in Nazionale per l’International Gymnastics Marathon di Tbilisi
Piano Sociale di zona 2026-2028, il sindaco di Giovinazzo in visita alla Comunità Terapeutica "Cipparoli "
20 febbraio 2026 Piano Sociale di zona 2026-2028, il sindaco di Giovinazzo in visita alla Comunità Terapeutica "Cipparoli"
Porta Futuro Giovinazzo, un incontro tutto al femminile
20 febbraio 2026 Porta Futuro Giovinazzo, un incontro tutto al femminile
Mareggiate a Ponente, danneggiata base della rampa per disabili
19 febbraio 2026 Mareggiate a Ponente, danneggiata base della rampa per disabili
© 2001-2026 GiovinazzoViva è un portale gestito da InnovaNews srl. Partita iva 08059640725. Testata giornalistica registrata. Tutti i diritti riservati.
GiovinazzoViva funziona grazie ai messaggi pubblicitari che stai bloccandoPer mantenere questo sito gratuito ti chiediamo disattivare il tuo AdBlock. Grazie.