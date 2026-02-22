Quaresima 2026, il programma liturgico a Giovinazzo

Il periodo quaresimale a Giovinazzo è partito alla mezzanotte di martedì 17 febbraio, quando in via Cattedrale l'Arciconfraternita di Maria SS del Carmine ha acceso la grande croce nei pressi dell'omonima chiesa, sotto l'arco all'intersezione con via Lecce.Dopo le sante messe delle Ceneri del 18 febbraio, il programma liturgico (da non confondere con quello della pietà popolare) si dipanerà con la celebrazione delle- pia pratica devozionale cattolica che prevede l'esposizione del Santissimo Sacramento per circa quaranta ore consecutive, simboleggiando il tempo trascorso da Gesù nel sepolcro - nelle varie parrocchie cittadine. Il culmine si avrà il 30 marzo, con la Via Crucis cittadinaQuesto il programma cittadino ufficiale.23-25 febbraio - Parrocchia Concattedrale nell'oratorio del SS Sacramento. Ingresso ai piedi della scalinata di piazza Duomo.2-4 marzo - Parrocchia San Domenico.9-11 marzo - Parrocchia Sant'Agostino.16-18 marzo - Parrocchia Maria SS Immacolata.23-25 marzo - Parrocchia San Giuseppe26-28 marzo - Santuario del SS Crocifisso.Il 6 marzo è previsto il pellegrinaggio penitenziale. Ciascuna comunità di fedeli partirà dalla propria parrocchia ed alle 19.30 ci sarà il ritrovo in piazza Vittorio Emanuele II, con prosecuzione verso Sant'Agostino.30 marzo ore 19.30 con partenza dalla Parrocchia Maria SS Immacolata.