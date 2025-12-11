Un anno di attività: tutti i dati dell'Info Point turistico di Giovinazzo - VIDEO

Nelle scorse sono stati resi noti i dati relativi al primo anno di attività delldi Giovinazzo. Dati confortanti, commentati favorevolmente dal sindacoe dall'assessora alla Cultura,nel video che vi proponiamo sotto il nostro scritto.A Giovinazzo si sono rivolti alla sede di piazza Umberto I (quindi non si parla di arrivi complessivi, ma solo di chi si è rivolto all'Info Point). Circa l'8% di questi utenti ha contattato l'Info Point in via virtuale (sito, social, mail).Il, con prevalenza di provenienze dalla Francia (20%) e poi da Germania, Stati Uniti e Spagna. Il periodo più fecondo inevitabilmente da aprile ad ottobre 2025, mentre l'utenza di, poiché molti connazionali giungevano a Giovinazzo più o meno preparati su cosa visitare.Ci sono dati confortanti anche per le visite locali: il, con prevalenza di salentini che iniziano a conoscere anche la Terra di Bari (un tempo era il contrario), mentre il 29% degli accessi all'Info Point è stato di cittadine e cittadini giovinazzesi durante i percorsi e le visite guidate che hanno portato alla scoperta del patrimonio storico-artistico cittadino.Ed infine c'è una ulteriore buona notizia: l'Info Point turistico si è aggiudicato un finanziamento di 25mila euro immediatamente investiti dal Comune per le attività di dicembre e gennaio, in piena destagionalizzazione, per guidare i visitatori in percorsi che li accompagneranno sino ai Fuochi di Sant'Antonio Abate.Dati in crescita secondo Sollecito e Piscitelli, le cui voci potrete ascoltare nel video che vi proponiamo.