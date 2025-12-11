Infopoint turistico. <span>Foto Gianluca Battista</span>
Turismo

Un anno di attività: tutti i dati dell'Info Point turistico di Giovinazzo - VIDEO

La soddisfazione del sindaco Sollecito e dell'assessora Piscitelli

Giovinazzo - giovedì 11 dicembre 2025
Nelle scorse sono stati resi noti i dati relativi al primo anno di attività dell'Info Point turistico di Giovinazzo. Dati confortanti, commentati favorevolmente dal sindaco Michele Sollecito e dall'assessora alla Cultura, Cristina Piscitelli, nel video che vi proponiamo sotto il nostro scritto.

A Giovinazzo si sono rivolti alla sede di piazza Umberto I (quindi non si parla di arrivi complessivi, ma solo di chi si è rivolto all'Info Point) 4.718 utenti in 365 giorni continuativi di attività. Circa l'8% di questi utenti ha contattato l'Info Point in via virtuale (sito, social, mail).
Il 38% dell'utenza è straniera, con prevalenza di provenienze dalla Francia (20%) e poi da Germania, Stati Uniti e Spagna. Il periodo più fecondo inevitabilmente da aprile ad ottobre 2025, mentre l'utenza di altre regioni italiane si è attestata sul 19%, poiché molti connazionali giungevano a Giovinazzo più o meno preparati su cosa visitare.

Ci sono dati confortanti anche per le visite locali: il 14% sono pugliesi, con prevalenza di salentini che iniziano a conoscere anche la Terra di Bari (un tempo era il contrario), mentre il 29% degli accessi all'Info Point è stato di cittadine e cittadini giovinazzesi durante i percorsi e le visite guidate che hanno portato alla scoperta del patrimonio storico-artistico cittadino.
Ed infine c'è una ulteriore buona notizia: l'Info Point turistico si è aggiudicato un finanziamento di 25mila euro immediatamente investiti dal Comune per le attività di dicembre e gennaio, in piena destagionalizzazione, per guidare i visitatori in percorsi che li accompagneranno sino ai Fuochi di Sant'Antonio Abate.
Dati in crescita secondo Sollecito e Piscitelli, le cui voci potrete ascoltare nel video che vi proponiamo.



