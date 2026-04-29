Gaetano Depalo
Gaetano Depalo
Politica

Manutenzioni ed arredo urbano, Depalo replica a PVA

Replica dell'assessore alle osservazioni degli oppositori

Giovinazzo - mercoledì 29 aprile 2026
Nelle scorse ore si è riacceso il dibattito politico cittadino. Da una parte l'installazione delle sedute a Levante, non senza soddisfazione da parte dell'assessore Gaetano Depalo e della Giunta per aver completato il molo che "immaginavano" per una fruizione di turisti e residenti, soprattutto nei mesi estivi. Dall'altra, le opposizioni (leggi qui) con PrimaVera Alternativa che ha posto l'accento su danni, mancati ripristini e manutenzioni.

Il vicensindaco ha inteso quindi rispondere alla nota che era già stata pubblicata ieri sui canali social di PVA:
«Comprendo - è l'incipit ironico - che studiare non sia sempre un'attività affascinante, ma quando ci si vuole cimentare nell'amministrazione di una città, certi meccanismi dovrebbero, dopo anni, essere quantomeno velatamente conosciuti.
Vado per ordine.
Rampa disabili: il danneggiamento è avvenuto il 19 febbraio. La struttura, realizzata a minimo impatto ambientale per rispettare le prescrizioni della Soprintendenza, è di prossima manutenzione; sono già stati individuati i costi necessari per il ripristino.
Piazzale Leichardt: l'area necessita di una manutenzione straordinaria dell'impianto elettrico e della parte illuminotecnica.
Sono già stati individuati i pali e i corpi illuminanti che verranno installati, oltre alla pianificazione dei relativi lavori.
Pavimentazione: la piccola porzione divelta dalla mareggiata è già in fase esecutiva e la sistemazione avverrà a brevissimo».

Depalo, da noi interpellato, ha quindi voluto evidenziare come «l'elenco di ciò che viene fatto ogni giorno in città è cospicuo e nulla viene lasciato al caso. Ogni intervento dipende dalle risorse che devono essere stanziate seguendo rigorose regole di finanza pubblica e secondo livelli di criticità. Disponendo dei fondi, ogni opera viene realizzata prontamente, compatibilmente con l'iter autorizzativo, se ci sono altri Enti coinvolti e con i tempi di fornitura dei materiali. Amministrare significa prepararsi al meglio, consapevoli che quel "meglio" non potrà mai coprire tutto, poiché le problematiche che coinvolgono una comunità sono centinaia: piccole, grandi e spesso imprevedibili.
(scuole, parchi, strade, impianti, servizi etc etc. )».

La sua conclusione è una ulteriore stoccata agli avversari politici: «Suggerisco - si legge nella nota che abbiamo ricevuto - a PVA di approfondire i punti all'ordine del giorno del Consiglio Comunale perché il 30 aprile, infatti, l'Aula sarà chiamata a votare il Rendiconto di gestione che è un adempimento fondamentale e indispensabile per effettuare le variazioni di bilancio necessarie ad affrontare le diverse criticità che vengono riscontrate e messe a sistema.
In sintesi - conclude sarcastico Depalo -: più studio, meno foto, meno allarmismi e meno contenziosi che, negli anni, i cittadini hanno dovuto pagare a causa di denunce prive di fondamento e che avrebbero magari generato qualche risorsa in più da poter utilizzare nell'interesse pubblico».
  • Gaetano Depalo
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