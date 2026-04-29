PVA: «Giovinazzo affacciata sulla bellezza o sull'incuria?»

«Che Giovinazzo, il luogo del nostro cuore a cui tutti siamo legati da un sentimento profondo, sia una cittadina bellissima è un fatto innegabile. Così come è innegabile che, come tutte le cose belle a cui siamo profondamente legati, abbiano bisogno di cura, attenzione e manutenzione costante. L'estate è ormai alle porte. Fatevi una passeggiata sul lungomare e per le vie della città: vi sembra davvero pronta ad accogliere cittadini e turisti?».È polemica la nota didopo l'installazione delle sedute sul molo di Levante, che hanno dato ulteriore luce a quella zona. PVA si sofferma su ciò che invece accade in altre aree della città, in cui la manutenzione scarseggia e di cui i giovinazzesi non possono davvero andar fieri.«Vi sembra curata, valorizzata, all'altezza della sua bellezza? - scrivono postando le foto che pubblichiamo a corredo del nostro scritto - È questa l'idea di città che vogliamo offrire a cittadini e turisti? E soprattutto: possibile che non si riesca mai a farci trovare pronti? Come sempre a Giovinazzo la bella stagione arriva puntuale, ma l'Amministrazione è sempre in ritardo!», è la stoccata che tiene conto delle centinaia di arrivi tra marzo ed aprile che hanno effettivamente trovato alcune zona sguarnite.