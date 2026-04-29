Scivolo disabili distrutto a Ponente. <span>Foto PVA </span>
Scivolo disabili distrutto a Ponente. Foto PVA
Politica

PVA: «Giovinazzo affacciata sulla bellezza o sull'incuria?»

Nota polemica del partito di opposizione

Giovinazzo - mercoledì 29 aprile 2026
«Che Giovinazzo, il luogo del nostro cuore a cui tutti siamo legati da un sentimento profondo, sia una cittadina bellissima è un fatto innegabile. Così come è innegabile che, come tutte le cose belle a cui siamo profondamente legati, abbiano bisogno di cura, attenzione e manutenzione costante. L'estate è ormai alle porte. Fatevi una passeggiata sul lungomare e per le vie della città: vi sembra davvero pronta ad accogliere cittadini e turisti?».

È polemica la nota di PrimaVera Alternativa dopo l'installazione delle sedute sul molo di Levante, che hanno dato ulteriore luce a quella zona. PVA si sofferma su ciò che invece accade in altre aree della città, in cui la manutenzione scarseggia e di cui i giovinazzesi non possono davvero andar fieri.

«Vi sembra curata, valorizzata, all'altezza della sua bellezza? - scrivono postando le foto che pubblichiamo a corredo del nostro scritto - È questa l'idea di città che vogliamo offrire a cittadini e turisti? E soprattutto: possibile che non si riesca mai a farci trovare pronti? Come sempre a Giovinazzo la bella stagione arriva puntuale, ma l'Amministrazione è sempre in ritardo!», è la stoccata che tiene conto delle centinaia di arrivi tra marzo ed aprile che hanno effettivamente trovato alcune zona sguarnite.
Scarsa manutenzione
Scarsa manutenzione © PVA
Scarsa manutenzione
Scarsa manutenzione © PVA
Scarsa manutenzione
Scarsa manutenzione © PVA
Scarsa manutenzione
Scarsa manutenzione © PVA
Scarsa manutenzione
Scarsa manutenzione © PVA
Scarsa manutenzione
Scarsa manutenzione © PVA
  • PrimaVera Alternativa
Successo per la "Traviata " al Petruzzelli. Giuseppe Depalo nel corpo di ballo - FOTO
29 aprile 2026 Successo per la "Traviata" al Petruzzelli. Giuseppe Depalo nel corpo di ballo - FOTO
Cade dal quinto piano mentre sistema la tenda, muore a 89 anni
28 aprile 2026 Cade dal quinto piano mentre sistema la tenda, muore a 89 anni
Altri contenuti a tema
PVA: «Campionamenti verde evidenziano presenza oxyfluorfen» PVA: «Campionamenti verde evidenziano presenza oxyfluorfen» La risposta del gruppo di opposizione al vicesindaco Depalo
Verde pubblico, i nuovi interrogativi di PrimaVera Alternativa Verde pubblico, i nuovi interrogativi di PrimaVera Alternativa L'attacco rivolto al sindaco Sollecito e all'assessore Depalo
Glifosate nel verde, PVA: «Pronti a svolgere campionamento in contraddittorio» Glifosate nel verde, PVA: «Pronti a svolgere campionamento in contraddittorio» A Giovinazzo è polemica aperta sul presunto utilizzo di una sostanza che potrebbe risultare nociva. Arriva la sfida agli amministratori
Verde pubblico, la denuncia di PVA: «Residui elevati di Glifosate nei nostri campioni» Verde pubblico, la denuncia di PVA: «Residui elevati di Glifosate nei nostri campioni» Dura presa di posizione dei consiglieri Capurso e Digiaro
PrimaVera Alternativa rinnova i suoi vertici PrimaVera Alternativa rinnova i suoi vertici Cambio della guardia nella sezione cittadina
Lotta alla Xylella, nuovo piano regionale. PVA ricorda gli obblighi del Comune di Giovinazzo Lotta alla Xylella, nuovo piano regionale. PVA ricorda gli obblighi del Comune di Giovinazzo La nota del gruppo di opposizione per evidenziare l'importanza della prevenzione
Assistenza domiciliare, PVA: «Il sindaco bluffa sulla pelle dei deboli» Assistenza domiciliare, PVA: «Il sindaco bluffa sulla pelle dei deboli» Nuova replica dalle opposizioni sull'aumento delle tariffe
PVA su assistenza domiciliare: «La Giunta fa cassa colpendo i più deboli» PVA su assistenza domiciliare: «La Giunta fa cassa colpendo i più deboli» Il movimento di opposizione accende i riflettori sull'aumento delle tariffe
Giovinazzo si fa bella: nuove sedute sul molo di Levante
28 aprile 2026 Giovinazzo si fa bella: nuove sedute sul molo di Levante
Coldiretti: «Dall'olio al grano fino alla mozzarella: invasione silenziosa che schiaccia la Puglia»
28 aprile 2026 Coldiretti: «Dall'olio al grano fino alla mozzarella: invasione silenziosa che schiaccia la Puglia»
L'abbraccio di Giovinazzo a Monsignor Basile - FOTO e VIDEO
27 aprile 2026 L'abbraccio di Giovinazzo a Monsignor Basile - FOTO e VIDEO
Le FOTO della traslazione dell'effigie di Maria SS delle Grazie
27 aprile 2026 Le FOTO della traslazione dell'effigie di Maria SS delle Grazie
Oggi la traslazione dell'effigie della Madonna delle Grazie: l'itinerario
26 aprile 2026 Oggi la traslazione dell'effigie della Madonna delle Grazie: l'itinerario
AFP Giovinazzo, inutile pareggio
26 aprile 2026 AFP Giovinazzo, inutile pareggio
Domenica con temperature in ulteriore rialzo su Giovinazzo
26 aprile 2026 Domenica con temperature in ulteriore rialzo su Giovinazzo
Le farmacie di turno a Giovinazzo dal 26 aprile al 1° maggio
26 aprile 2026 Le farmacie di turno a Giovinazzo dal 26 aprile al 1° maggio
© 2001-2026 GiovinazzoViva è un portale gestito da InnovaNews srl. Partita iva 08059640725. Testata giornalistica registrata. Tutti i diritti riservati.
GiovinazzoViva funziona grazie ai messaggi pubblicitari che stai bloccandoPer mantenere questo sito gratuito ti chiediamo disattivare il tuo AdBlock. Grazie.