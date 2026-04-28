L'intervento della Polizia Locale
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Cronaca

Cade dal quinto piano mentre sistema la tenda, muore a 89 anni

La tragedia questo pomeriggio in via generale Daconto. Per l'uomo non c'è stato nulla da fare, sul posto Polizia Locale e 118

Giovinazzo - martedì 28 aprile 2026 21.51
Precipitato dal quinto piano, è morto sul colpo. La tragedia a Giovinazzo. Vittima un 89enne del posto che avrebbe perso l'equilibrio mentre era intento a montare una tenda da sole sul balcone della propria abitazione, alla periferia della città. Caduto sull'asfalto, per lui non c'è stato nulla da fare. È purtroppo morto sul colpo.

Il dramma è avvenuto nel pomeriggio in una abitazione di via generale Daconto, a due passi da piazza Stallone e dalla stazione ferroviaria. Attorno alle ore 18.00, l'uomo, sposato, è andato sul balcone del proprio appartamento al quinto piano dove viveva con la moglie. Poi il dramma. L'anziano, infatti, dopo essere salito su una scala, si sarebbe sporto troppo mentre cercava di montare un telone, molto probabilmente per ripararsi dal sole. Poi, perso l'equilibrio, la inevitabile caduta.

In condizioni gravissime, per l'uomo non c'è stato nulla da fare: è morto sul colpo, prima di poter essere trasportato in ospedale dagli operatori sanitari del 118 giunti sul posto, i quali hanno accertato il decesso. Quando sono arrivati i soccorritori - i primi ad intervenire sono stati gli agenti della Polizia Locale -, l'uomo era ormai privo di vita. Una tragedia, un incidente domestico, come accertato poi dal personale del Comando giovinazzese che ha effettuato rilievi ed accertamenti.

L'uomo, 89 anni, lascia la moglie e i suoi figli. La salma, su cui la Procura della Repubblica di Bari ha disposto di non dover effettuare alcuna autopsia, è custodita all'interno nell'obitorio del cimitero cittadino in attesa che sia celebrato il rito funebre. Già dal tardo pomeriggio la notizia della tragedia s'è diffusa in tutta la città.
  • Incidenti Giovinazzo
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