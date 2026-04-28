Sedute a Levante
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Turismo

Giovinazzo si fa bella: nuove sedute sul molo di Levante

Interventi dell'Assessorato ai Lavori Pubblici con Rotary Club Molfetta e Fondazione Piscitelli-D'Agostino. Indetto anche un concorso di idee

Giovinazzo - martedì 28 aprile 2026
Ci si può dividere su tutto, non sulla bellezza che la storia ha consegnato ai giovinazzesi in quello scorcio. Osservare la cattedrale di Santa Maria Assunta, Palazzo Vescovile, la Vedetta sul Mediterraneo dal molo di Levante è un'esperienza che ovviamente lega per sempre i turisti che arrivano ormai da tutto il mondo alla piccola perla adriatica. Un tramonto visto da lì o dalla passerella (che avrebbe bisogno di manutenzione) resta di diritto nell'album dei ricordi più belli della vacanza dalle nostre parti.

Nelle scorse ore sono state installate le nuove sedute in pietra che saranno poi rimosse con l'arrivo dell'autunno, evitando che possano essere colpite dalle intemperie invernali, come già fatto con la balaustra ripristinata solo in primavera.
L'auspicio è che gruppetti di ragazzini che stazionano soprattutto in estate non vandalizzino anche quelle panchine che permettono di guardare cala porto e godersi uno spettacolo meraviglioso a sera.

«Questo progetto di installare delle panchine, una volta creata la passeggiata qualche anno fa - ha spiegato l'assessore ai Lavori Pubblici, Gaetano Depalo -, era un'idea che coltivavo da tempo e che ho voluto condividere con il Rotary Club di Molfetta, presieduto dal Gen. Michele Catalano e della Fondazione Famiglia Piscitelli-D'Agostino presieduta dal Dott. Michele Piscitelli Entrambi hanno accolto la proposta con grande entusiasmo, ampliandola con l'indizione di un concorso pensato per premiare le frasi più significative aventi come tema la tutela ambientale, visto il magnifico contesto naturalistico, da riportare poi sugli schienali delle sedute stesse e create dagli studenti del Liceo Classico "Matteo Spinelli" di Giovinazzo».

«La citazioni più significative - ha continuato l'assessore - sono state poi selezionate da una commissione composta anche da docenti. La cerimonia di premiazione si svolgerà a breve, verosimilmente presso la Sala Consiliare. Delle otto panchine installate, due sono state donate dalle due associazioni citate, mentre le restanti e le operazioni di posa in opera sono state curate dall'Assessorato ai Lavori Pubblici.
Le decorazioni degli schienali - è l'ulteriore notizia - con le frasi scelte verranno realizzate direttamente dai ragazzi del Liceo, sotto la guida delle professoresse Patrizia Petta, Lucia Mastropierro, Annamaria La Mastra. Un eccellente esempio di collaborazione tra Istituzioni, Scuola, Enti e mondo dell'associazionismo», è stata la sua conclusione.
Nuove sedute molo di Levante
Nuove sedute molo di Levante
Nuove sedute molo di Levante
Nuove sedute molo di Levante
Nuove sedute molo di Levante
Nuove sedute molo di Levante
  • Panchine Giovinazzo
  • Molo di Levante
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