Il porto di Giovinazzo
Il porto di Giovinazzo
Territorio

Ultima domenica di novembre con prevalenza di sereno su Giovinazzo

Minime che non supereranno i 10°

Giovinazzo - domenica 30 novembre 2025
Prevalenza di sereno nell'ultima domenica di novembre a Giovinazzo. Le temperature massime si attesteranno sui 14° ed il mare sarà mosso o molto mosso per via delle correnti occidentali che soffieranno con moderata intensità su tutto il litorale adriatico pugliese.
Pomeriggio con cielo sereno e serata con qualche velatura di passaggio. Minime della notte sui 10°. A metà settimana attesa nuova ondata di maltempo.

DOMENICA 30 NOVEMBRE
SOLE - Sorge: 6:56, Tramonta: 16:24
LUNA - Leva: 13:21, Cala: 1:16 - Gibbosa crescente
  • meteo Giovinazzo
AFP Giovinazzo, notte europea al PalaPansini
29 novembre 2025 AFP Giovinazzo, notte europea al PalaPansini
Sinistra Italiana Giovinazzo su Depalma: «Pronto al terzo mandato»
29 novembre 2025 Sinistra Italiana Giovinazzo su Depalma: «Pronto al terzo mandato»
Altri contenuti a tema
Domenica fredda ma con prevalenza di sole su Giovinazzo Domenica fredda ma con prevalenza di sole su Giovinazzo Mare molto mosso sul litorale adriatico
Domenica con tempo variabile e venti sciroccali su Giovinazzo Domenica con tempo variabile e venti sciroccali su Giovinazzo Temperature massime in aumento
Temperature in discesa e piogge a sera su Giovinazzo Temperature in discesa e piogge a sera su Giovinazzo Domenica caratterizzata da forte instabilità atmosferica
Meteo 2 novembre, ventilazione meridionale e sole alternato a nuvole su Giovinazzo Meteo 2 novembre, ventilazione meridionale e sole alternato a nuvole su Giovinazzo Temperature massime primaverili
Meteo Ognissanti, qualche velatura e massime sui 20° a Giovinazzo Cronaca Meteo Ognissanti, qualche velatura e massime sui 20° a Giovinazzo Clima ancora mite accompagnato da correnti meridionali
Domenica con 25° su Giovinazzo Domenica con 25° su Giovinazzo Nubi e cielo sereno si alterneranno
Temperature primaverili e ventilazione meridionale su Giovinazzo Temperature primaverili e ventilazione meridionale su Giovinazzo Il termometro indicherà valori termici in netta risalita
Domenica con tempo variabile su Giovinazzo Domenica con tempo variabile su Giovinazzo Non ci saranno precipitazioni. Sole e nuvole si alterneranno
Defender Giovinazzo a Canicattì, Palermo: «Dobbiamo sfruttare le occasioni»
29 novembre 2025 Defender Giovinazzo a Canicattì, Palermo: «Dobbiamo sfruttare le occasioni»
Oltre Lirica Music Festival, Picicco e Mortellaro protagonisti a Bitonto
29 novembre 2025 Oltre Lirica Music Festival, Picicco e Mortellaro protagonisti a Bitonto
Museo Diocesano, si chiude la mostra sulle sculture in cartapesta
29 novembre 2025 Museo Diocesano, si chiude la mostra sulle sculture in cartapesta
Elezioni regionali, PD Giovinazzo: «Chiusa stagione del civismo incolore ed insapore»
28 novembre 2025 Elezioni regionali, PD Giovinazzo: «Chiusa stagione del civismo incolore ed insapore»
Elezioni regionali, col ricalcolo Damascelli potrebbe essere eletto
28 novembre 2025 Elezioni regionali, col ricalcolo Damascelli potrebbe essere eletto
Defender Giovinazzo C5, Amorelli rientra alla Meta Catania
28 novembre 2025 Defender Giovinazzo C5, Amorelli rientra alla Meta Catania
Regionali, PVA: «Sconfitta per l'amministrazione di centrodestra Sollecito-Depalo»
28 novembre 2025 Regionali, PVA: «Sconfitta per l'amministrazione di centrodestra Sollecito-Depalo»
Il 30 novembre a Giovinazzo c'è la Festa del ciclismo pugliese
28 novembre 2025 Il 30 novembre a Giovinazzo c'è la Festa del ciclismo pugliese
© 2001-2025 GiovinazzoViva è un portale gestito da InnovaNews srl. Partita iva 08059640725. Testata giornalistica registrata. Tutti i diritti riservati.
GiovinazzoViva funziona grazie ai messaggi pubblicitari che stai bloccandoPer mantenere questo sito gratuito ti chiediamo disattivare il tuo AdBlock. Grazie.