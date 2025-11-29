Territorio
Ultima domenica di novembre con prevalenza di sereno su Giovinazzo
Minime che non supereranno i 10°
Giovinazzo - domenica 30 novembre 2025
Prevalenza di sereno nell'ultima domenica di novembre a Giovinazzo. Le temperature massime si attesteranno sui 14° ed il mare sarà mosso o molto mosso per via delle correnti occidentali che soffieranno con moderata intensità su tutto il litorale adriatico pugliese.
Pomeriggio con cielo sereno e serata con qualche velatura di passaggio. Minime della notte sui 10°. A metà settimana attesa nuova ondata di maltempo.
DOMENICA 30 NOVEMBRE
SOLE - Sorge: 6:56, Tramonta: 16:24
LUNA - Leva: 13:21, Cala: 1:16 - Gibbosa crescente
