Vento freddo e sole: la primavera che non t'aspetti su Giovinazzo

DOMENICA 17 MAGGIO

Sarà un vento forte di Traversone a caratterizzare la giornata di domenica 17 maggio a Giovinazzo, con mare agitato e temperature massime che non andranno oltre i 19° ed una percezione vicina ai 16° per via delle correnti.Sole e cielo quasi sempre sereno, ma anche il pomeriggio sarà molto ventoso, difficile anche passeggiare. Serata stellata e minime della notte vicine ai 14°. Le correnti nord-occidentali andranno placandosi solo nella serata di lunedì 18 maggio.SOLE - Sorge: 5:32, Tramonta: 20:05LUNA - Leva: 5:27, Cala: 21:30 - Luna crescente