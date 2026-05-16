Onde s'infrangono a Levante. <span>Foto Cristina Mancini</span>
Onde s'infrangono a Levante. Foto Cristina Mancini
Territorio

Vento freddo e sole: la primavera che non t'aspetti su Giovinazzo

Ancora temperature massime sotto la media stagionale. Forti mareggiate sul litorale

Giovinazzo - domenica 17 maggio 2026
Sarà un vento forte di Traversone a caratterizzare la giornata di domenica 17 maggio a Giovinazzo, con mare agitato e temperature massime che non andranno oltre i 19° ed una percezione vicina ai 16° per via delle correnti.
Sole e cielo quasi sempre sereno, ma anche il pomeriggio sarà molto ventoso, difficile anche passeggiare. Serata stellata e minime della notte vicine ai 14°. Le correnti nord-occidentali andranno placandosi solo nella serata di lunedì 18 maggio.

DOMENICA 17 MAGGIO
SOLE - Sorge: 5:32, Tramonta: 20:05
LUNA - Leva: 5:27, Cala: 21:30 - Luna crescente
  • meteo Giovinazzo
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