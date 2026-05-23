Domenica col sole e vento di Traversone su Giovinazzo

Domenica con cielo sereno e sole su Giovinazzo, caratterizzata in mattinata da vento sostenuto di Traversone. Mare da mosso a molto mosso, ma temperature massime in risalita sino a 24°.Ancora venti da quadranti nord-occidentali al pomeriggio e serata stellata. Minime della notte sui 19°. Attese punte di 27° mercoledì e giovedì prossimi.SOLE - Sorge: 5:26, Tramonta: 20:11LUNA - Leva: 13:35, Cala: 1:56 - Gibbosa crescente