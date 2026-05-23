Mare Giovinazzo. <span>Foto Gianluca Battista</span>
Mare Giovinazzo. Foto Gianluca Battista
Territorio

Domenica col sole e vento di Traversone su Giovinazzo

Mare da mosso a molto mosso

Giovinazzo - domenica 24 maggio 2026
Domenica con cielo sereno e sole su Giovinazzo, caratterizzata in mattinata da vento sostenuto di Traversone. Mare da mosso a molto mosso, ma temperature massime in risalita sino a 24°.
Ancora venti da quadranti nord-occidentali al pomeriggio e serata stellata. Minime della notte sui 19°. Attese punte di 27° mercoledì e giovedì prossimi.

DOMENICA 24 MAGGIO
SOLE - Sorge: 5:26, Tramonta: 20:11
LUNA - Leva: 13:35, Cala: 1:56 - Gibbosa crescente
  • meteo Giovinazzo
Due boati nella notte: nuovo assalto con la "marmotta " al Monte dei Paschi
23 maggio 2026 Due boati nella notte: nuovo assalto con la "marmotta" al Monte dei Paschi
Le parole del sindaco di Giovinazzo dopo il colpo al Mps
23 maggio 2026 Le parole del sindaco di Giovinazzo dopo il colpo al Mps
Altri contenuti a tema
Vento freddo e sole: la primavera che non t'aspetti su Giovinazzo Vento freddo e sole: la primavera che non t'aspetti su Giovinazzo Ancora temperature massime sotto la media stagionale. Forti mareggiate sul litorale
Tempo variabile e temperature in rialzo su Giovinazzo Tempo variabile e temperature in rialzo su Giovinazzo Qualche scroscio possibile al primo mattino
Torna il sole su Giovinazzo e si va placando il vento Torna il sole su Giovinazzo e si va placando il vento Domenica con punte di 20°
Meteo 1° maggio: a Giovinazzo torna il sole Meteo 1° maggio: a Giovinazzo torna il sole Temperature in calo per le correnti settentrionali
Pioggia e vento: nuovo calo termico atteso su Giovinazzo Pioggia e vento: nuovo calo termico atteso su Giovinazzo Il maltempo passerà in serata. Temperature più basse nei prossimi giorni
Domenica con temperature in ulteriore rialzo su Giovinazzo Domenica con temperature in ulteriore rialzo su Giovinazzo Attese punte di 22°
Festa della Liberazione col sole su Giovinazzo Festa della Liberazione col sole su Giovinazzo Massime sino a 20°
Domenica con cielo in prevalenza sereno su Giovinazzo Domenica con cielo in prevalenza sereno su Giovinazzo Massime stabili sui 19°
Sarà Tommaso Stallone il nuovo direttore generale dell'Oncologico di Bari
23 maggio 2026 Sarà Tommaso Stallone il nuovo direttore generale dell'Oncologico di Bari
AFP Giovinazzo, una vittoria per la salvezza
23 maggio 2026 AFP Giovinazzo, una vittoria per la salvezza
Defender Giovinazzo C5 a Reggio Calabria, Piscitelli: «Una gara da vincere»
23 maggio 2026 Defender Giovinazzo C5 a Reggio Calabria, Piscitelli: «Una gara da vincere»
Gli atleti della scuola Shinjukan Dojo pronti a partire per Bratislava
22 maggio 2026 Gli atleti della scuola Shinjukan Dojo pronti a partire per Bratislava
Iniziata la pulizia del litorale a Giovinazzo
22 maggio 2026 Iniziata la pulizia del litorale a Giovinazzo
PVA: «Sul lungomare di Giovinazzo il cimitero degli alberi» - VIDEO
22 maggio 2026 PVA: «Sul lungomare di Giovinazzo il cimitero degli alberi» - VIDEO
Antimafia, Giovinazzo presente a Bisceglie alla marcia della Rete dei Diritti
22 maggio 2026 Antimafia, Giovinazzo presente a Bisceglie alla marcia della Rete dei Diritti
Frasi per le panchine a Levante, premiati studenti del Liceo "Spinelli " di Giovinazzo
21 maggio 2026 Frasi per le panchine a Levante, premiati studenti del Liceo "Spinelli" di Giovinazzo
© 2001-2026 GiovinazzoViva è un portale gestito da InnovaNews srl. Partita iva 08059640725. Testata giornalistica registrata. Tutti i diritti riservati.
GiovinazzoViva funziona grazie ai messaggi pubblicitari che stai bloccandoPer mantenere questo sito gratuito ti chiediamo disattivare il tuo AdBlock. Grazie.