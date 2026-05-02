Torna il sole su Giovinazzo e si va placando il vento

DOMENICA 3 MAGGIO

Il problema delle ultime ore è certamente rappresentato, per ciò che attiene il meteo, dal vento da quadranti settentrionali che sta interessando la costa adriatica. Questa domenica, 3 maggio, a Giovinazzo ci saranno massimo 20° e le correnti andranno placandosi col passare delle ore, con conseguente attenuazione del moto ondoso. Nel pomeriggio sole, a sera cielo stellato e minime della notte sui 13°. Lunedì ulteriore rialzo delle temperature, ma martedì 5 e mercoledì 6 maggio torna la pioggia.SOLE - Sorge: 5:47, Tramonta: 19:51LUNA - Leva: 22:06, Cala: 6:14 - Gibbosa calante