Mare Giovinazzo. <span>Foto Gianluca Battista</span>
Mare Giovinazzo. Foto Gianluca Battista
Territorio

Torna il sole su Giovinazzo e si va placando il vento

Domenica con punte di 20°

Giovinazzo - domenica 3 maggio 2026
Il problema delle ultime ore è certamente rappresentato, per ciò che attiene il meteo, dal vento da quadranti settentrionali che sta interessando la costa adriatica. Questa domenica, 3 maggio, a Giovinazzo ci saranno massimo 20° e le correnti andranno placandosi col passare delle ore, con conseguente attenuazione del moto ondoso. Nel pomeriggio sole, a sera cielo stellato e minime della notte sui 13°. Lunedì ulteriore rialzo delle temperature, ma martedì 5 e mercoledì 6 maggio torna la pioggia.

DOMENICA 3 MAGGIO
SOLE - Sorge: 5:47, Tramonta: 19:51
LUNA - Leva: 22:06, Cala: 6:14 - Gibbosa calante
  • meteo Giovinazzo
Defender Giovinazzo C5, al via i play-off per la serie A: c'è il Sulmona
2 maggio 2026 Defender Giovinazzo C5, al via i play-off per la serie A: c'è il Sulmona
Le farmacie di turno a Giovinazzo dal 2 all'8 maggio
2 maggio 2026 Le farmacie di turno a Giovinazzo dal 2 all'8 maggio
Altri contenuti a tema
Meteo 1° maggio: a Giovinazzo torna il sole Meteo 1° maggio: a Giovinazzo torna il sole Temperature in calo per le correnti settentrionali
Pioggia e vento: nuovo calo termico atteso su Giovinazzo Pioggia e vento: nuovo calo termico atteso su Giovinazzo Il maltempo passerà in serata. Temperature più basse nei prossimi giorni
Domenica con temperature in ulteriore rialzo su Giovinazzo Domenica con temperature in ulteriore rialzo su Giovinazzo Attese punte di 22°
Festa della Liberazione col sole su Giovinazzo Festa della Liberazione col sole su Giovinazzo Massime sino a 20°
Domenica con cielo in prevalenza sereno su Giovinazzo Domenica con cielo in prevalenza sereno su Giovinazzo Massime stabili sui 19°
Domenica con tempo variabile su Giovinazzo Domenica con tempo variabile su Giovinazzo Annuvolamenti previsti a sera
Domenica delle Palme con prevalenza di sole e Maestrale su Giovinazzo Domenica delle Palme con prevalenza di sole e Maestrale su Giovinazzo Spireranno ancora correnti nord-occidentali piuttosto forti
Nubi alternate a schiarite nella domenica di Giovinazzo Nubi alternate a schiarite nella domenica di Giovinazzo Temperature ancora sotto la media stagionale
Tiramisù da primato mondiale a Londra: tra gli artefici anche un giovinazzese
1 maggio 2026 Tiramisù da primato mondiale a Londra: tra gli artefici anche un giovinazzese
L'Anffas Giovinazzo sostiene la Fondazione Telethon
1 maggio 2026 L'Anffas Giovinazzo sostiene la Fondazione Telethon
Meteo 1° maggio: a Giovinazzo torna il sole
1 maggio 2026 Meteo 1° maggio: a Giovinazzo torna il sole
Maltempo, nubifragio tra Santo Spirito e Giovinazzo
30 aprile 2026 Maltempo, nubifragio tra Santo Spirito e Giovinazzo
Mese mariano, a Giovinazzo le celebrazioni per la Madonna delle Grazie
30 aprile 2026 Mese mariano, a Giovinazzo le celebrazioni per la Madonna delle Grazie
Oneri di urbanizzazione: ecco le nuove tabelle a Giovinazzo
30 aprile 2026 Oneri di urbanizzazione: ecco le nuove tabelle a Giovinazzo
Pioggia e vento: nuovo calo termico atteso su Giovinazzo
30 aprile 2026 Pioggia e vento: nuovo calo termico atteso su Giovinazzo
Il sindaco di Giovinazzo festeggia il compleanno con i dipendenti comunali
29 aprile 2026 Il sindaco di Giovinazzo festeggia il compleanno con i dipendenti comunali
© 2001-2026 GiovinazzoViva è un portale gestito da InnovaNews srl. Partita iva 08059640725. Testata giornalistica registrata. Tutti i diritti riservati.
GiovinazzoViva funziona grazie ai messaggi pubblicitari che stai bloccandoPer mantenere questo sito gratuito ti chiediamo disattivare il tuo AdBlock. Grazie.