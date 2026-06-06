Sole e vento nord-occidentale nella domenica di Giovinazzo

DOMENICA 7 GIUGNO

Sole e vento da quadranti nord-occidentali in questa domenica 7 giugno su Giovinazzo. Cielo sereno sin dal mattino, vento di Maestrale di debole intensità e mare mosso soprattutto a Ponente, con moto ondoso in aumento col passare delle ore. Massime sui 26° e pomeriggio soleggiato. Serata stellata e minime della notte sui 20°. Situazione climatica simile lunedì 8 giugno con leggero rialzo dei valori termici massimi.SOLE - Sorge: 5:19, Tramonta: 20:22LUNA - Leva: 0:41, Cala: 11:41 - Luna calante