Bagnanti al Porto Vecchio. <span>Foto Gianluca Battista</span>
Bagnanti al Porto Vecchio. Foto Gianluca Battista
Territorio

Domenica con punte di 27° su Giovinazzo

Molti approfitteranno per un primo tuffo in mare

Giovinazzo - domenica 31 maggio 2026
Domenica su Giovinazzo caratterizzata da correnti deboli da quadranti sud-occidentali e cielo con qualche velatura al mattino, ma poi ampio spazio a schiarite. Massime sui 27° nelle ore centrali della giornata e pomeriggio con sole. Mare poco mosso, che inviterà molti a trascorrere una prima domenica in spiaggia. Serata stellata e minime della notte sui 20°. Massime in ulteriore salita lunedì 1° giugno.

DOMENICA 31 MAGGIO
SOLE - Sorge: 5:22, Tramonta: 20:17
LUNA - Leva: 20:58, Cala: 4:52 - Gibbosa calante
  • meteo Giovinazzo
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