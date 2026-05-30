Domenica con punte di 27° su Giovinazzo

Domenica su Giovinazzo caratterizzata da correnti deboli da quadranti sud-occidentali e cielo con qualche velatura al mattino, ma poi ampio spazio a schiarite. Massime sui 27° nelle ore centrali della giornata e pomeriggio con sole. Mare poco mosso, che inviterà molti a trascorrere una prima domenica in spiaggia. Serata stellata e minime della notte sui 20°. Massime in ulteriore salita lunedì 1° giugno.SOLE - Sorge: 5:22, Tramonta: 20:17LUNA - Leva: 20:58, Cala: 4:52 - Gibbosa calante