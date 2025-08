Trasfigurazione di Nostro Signore: gli orari delle messe al Padre Eterno

Concluso ieri sera il Triduo, momento di grande spiritualità per la comunità di fedeli

Si è chiuso nella serata di ieri, 5 agosto, nell'agro di Giovinazzo, ilLa meravigliosa chiesetta rurale ha ospitato per tre giorni la recita del santo rosario all'alba e le celebrazioni eucaristiche all'alba ed al tramonto, rinnovando così non solo un antico rito a cui i fedeli giovinazzesi sono legatissimi, ma anche una promessa di perpetrazione di una tradizione liturgica che fino ad una quindicina di anni fa si andava perdendo.Quest'oggi, 6 agosto, la Chiesa Cattolica celebra la solennità dellaepisodio evangelico in cui Gesù, sul monte Tabor, rivela la sua natura divina ai discepoli Pietro, Giacomo e Giovanni, manifestando un aspetto luminoso e splendente. Accanto a lui compaiono Mosè ed Elia, rappresentanti della Legge e dei Profeti, e una voce dal cielo proclama: "Questi è il Figlio mio, l'amato: ascoltatelo!".Si consiglia, ove possibile, di lasciare l'auto e di raggiungere l'agro con altri mezzi o a piedi.Ore 6.00 - Santo RosarioOre 6.30 - Santa MessaOre 8.00 - Santa MessaOre 18.30 - Santo RosarioOre 19.00 - Santa Messa