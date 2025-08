Dal 3 agosto il Triduo all'Eterno Padre: il programma liturgico

Powered by

Spiritualità intensissima, preghiera e tradizione si intrecceranno ancora una volta nelle campagne tra Giovinazzo e Terlizzi. Da domani, 3 agosto, e sino al 5 agosto, nella chiesetta rurale del Padre Eterno, già di Santa Maria di Corsignano, si terrà il Triduo in preparazione della Solennità della Trasfigurazione di Nostro Signore, che sarà celebrata invece il 6 agosto. In quella data previste navette dal centro di Giovinazzo (piazza Vittorio Emanuele II, via Cappuccini).Padre Francesco Depalo, amministratore parrocchiale della Concattedrale di Santa Maria Assunta, presiederà le celebrazioni eucaristiche precedute dalla recita del Santo Rosario. Di seguito il programma liturgico completo.Sante messe alle 6.30, 8.30 e 19.00.Santo Rosario mezz'ora prima.Sante messe alle 8.30 e 19.00.Santo Rosario mezz'ora prima.Sante messe alle 8.30 e 19.00.Santo Rosario mezz'ora prima.Santo Rosario alle 6.00, 8.00 e 18.30Celebrazioni eucaristiche alle 6.30, 8.30 e 19.00 (esterne)