Apertura straordinaria della Chiesetta del Padre Eterno: tutte le info

Tornano ad aprirsi le porti della meravigliosagià Santa Maria di Costantinopoli. Un luogo chiave per il culto mariano a Giovinazzo.Domani, 1° agosto, nell'ambito di, lain collaborazione con l'Info Point Turistico e su concessione della parrocchia Concattedrale, proporrà un'apertura straordinaria che inizierà alle 19.15.La visita, condotta da guide abilitate, è del tutto gratuita e rientra nel progetto "Tesori d'Arte Sacra", che nel mese di luglio ha aperto ogni fine settimana chiese e rettorie del borgo antico.Sono state messe a disposizione navette che partiranno da piazza Vittorio Emanuele II, ai piedi di Palazzo di Città, alle 19.00. Il ritorno è assicurato al termine della visita. La navetta ovviamente è disponibile per chiunque non avesse un mezzo con cui recarsi in agro di Giovinazzo o per chi ha problemi di deambulazione e per anziani.Ci si può prenotare presso l'Info Point turistico di Giovinazzo in piazza Umberto I.