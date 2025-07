Trasfigurazione Nostro Signore: il programma liturgico al Padre Eterno

Triduo dal 3 al 5, poi la messa per la solennità il 6 agosto

Sarà festeggiata anche quest'anno, secondo un'antica tradizione, la Solennità dellanella chiesetta rurale delnell'agro tra Giovinazzo e Terlizzi.Il Triduo inizierà domenica 3 agosto con le sante messe alle 6.30 ed alle 8.30 e poi a sera, alle 19.00.Il 4 ed il 5 le celebrazioni eucaristiche si terrà solo alle 6.30 ed alle 19.00, come disposto dall'amministratore della Concattedrale di Santa Maria Assunta, padre Francesco Depalo.Infine il 6 agosto, solennità liturgica, le sante messe saranno nuovamente all'alba, alle 6.30, quindi alle 8.30 ed alle 19.00. In questo caso, salvo problemi di carattere atmosferico, la celebrazione eucaristica si terrà sul piazzale esterno alla chiesetta.Inizia così l'avvicinamento alla grande festa agostana in onore di Maria SS di Corsignano secondo un'antichissima tradizione che fa di quella chiesetta il centro di tutta la devozione dei fedeli giovinazzesi.