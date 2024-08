Trasfigurazione Nostro Signore, al "Padre Eterno" la veglia notturna

Si celebrerà domani, 6 agosto, launa delle solennità liturgiche più importanti della Chiesa Cattolica.Nella chiesetta del Padre Eterno, nell'agro tra Giovinazzo e Terlizzi, si concluderà quest'oggi, 5 agosto, il Triduo in preparazione della festa. Sante messe alle 6.30 ed alle 19.00, come da copione, precedute dalla recita del Santo Rosario.Domenica 6 agosto, invece, è prevista una veglia notturnavoluta fortemente da padre Francesco Depalo come segno di riscoperta delle tradizioni passate. Alle 6.30 messa mattutina e poi conclusione con la celebrazione solenne vespertina delle ore 19.00.Si tratta, con ogni evidenza, di uno dei momenti più alti per la comunità cattolica giovinazzese in preparazione dei festeggiamenti in onore di Maria SS di Corsignano del 17, 18 e 19 agosto prossimi.