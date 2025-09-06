Il 6 settembre santa messa al Padre Eterno

Una messa di ringraziamento, ad un mese dalla solennità della Trasfigurazione di Nostro Signore, sarà celebrata sabato 6 settembre nellanelle campagne tra Giovinazzo e Terlizzi.A darne notizia è stato l'amministratore parrocchiale della Concattedrale di Santa Maria Assunta, padre Francesco Depalo. Una celebrazione attesissima dai tanti fedeli che vedono in quella chiesetta un luogo santo, dove la spiritualità non è mera partecipazione all'eucarestia, ma convincimento profondo dell'animo di poter chiedere al suo interno al Signore qualunque cosa.Sarà anche l'occasione per innalzare un ringraziamento per il periodo di festa a Giovinazzo, quest'anno molto più aderente alla parte liturgica.La santa messa sarà celebrata alle 18.00. L'auspicio è che almeno una volta al mese quel gioiello venga aperto.