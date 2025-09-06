Religioni
Il 6 settembre santa messa al Padre Eterno
La decisione dell'amministratore parrocchiale della Concattedrale di Santa Maria Assunta
Giovinazzo - mercoledì 3 settembre 2025 10.32
Una messa di ringraziamento, ad un mese dalla solennità della Trasfigurazione di Nostro Signore, sarà celebrata sabato 6 settembre nella chiesetta rurale dell'Eterno Padre, nelle campagne tra Giovinazzo e Terlizzi.
A darne notizia è stato l'amministratore parrocchiale della Concattedrale di Santa Maria Assunta, padre Francesco Depalo. Una celebrazione attesissima dai tanti fedeli che vedono in quella chiesetta un luogo santo, dove la spiritualità non è mera partecipazione all'eucarestia, ma convincimento profondo dell'animo di poter chiedere al suo interno al Signore qualunque cosa.
Sarà anche l'occasione per innalzare un ringraziamento per il periodo di festa a Giovinazzo, quest'anno molto più aderente alla parte liturgica.
La santa messa sarà celebrata alle 18.00. L'auspicio è che almeno una volta al mese quel gioiello venga aperto.
