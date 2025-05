"Tota pulchra es, Maria!", oggi a Giovinazzo il primo tour delle icone mariane

Si terrà questo pomeriggio, 10 maggio, il primo dei due appuntamenti con l'itinerario "L'immagine della Madonna nell'arte pittorica", organizzato dall'Info Point turistico in collaborazione con il Museo Diocesano ed inserito nel progetto "Tesori d'Arte Sacra".Si parte alle 17.00 in piazza Umberto I, davanti all'ingresso dell'Info Point ed alle spalle di Palazzo di Città. Le visite dureranno circa un'ora e mezza.Questo pomeriggio il viaggio alla scoperta delle icone mariane partirà dalla Cattedrale di Santa Maria Assunta e la sua cripta, e poi si svilupperà nella chiesa dello Spirito Santo ed a Santa Maria degli Angeli.Il 24 maggio invece ci sarà il secondo appuntamento e la visita guidata passerà in rassegna le icone mariane nella chiesa di Santa Maria di Costantinopoli, in quella di Sant'Andrea e nella chiesa di San Giovanni Battista.Come già anticipato dalle nostre pagine, l'itinerario storico-artistico si svilupperà su due percorsi diversi, in due date distinte proprio perché le testimonianze iconografiche oggetto del tour sono tante e diffuse.PRENOTAZIONI ED INFORMAZIONIPer info e prenotazioni si può scrivere ad infopointgiovinazzo@gmail.com o messaggiare al numero 375 5653445 (anche Whatsapp)Il tour è gratuito per i possessori della Card Tesori d'Arte Sacra 2025 (disponibile rivolgendosi all'ufficio dell'Info Point in piazza Umberto I).