Tutti gli eventi del cartellone estivo a Giovinazzo di sabato 18 luglio

Entra sempre più nel vivo il cartellone di eventi Estate Giovinazzo 2026, varato dall'assessorato alla Cultura e Turismo in collaborazione con la rete delle associazioni.Per non farvi perdere nulla, pubblichiamo l'intera programmazione di sabato 18 luglio. A voi non basta che scegliere l'appuntamento che più vi aggrada.Delle 18.00 alle 19.30 (ultimo imbarco)Visite in barca a cura degli Amici del Gozzo. Partenza dalla banchina alla base del Torrione angioino.Prenotazioni Info Point Giovinazzo in piazza Umberto I.Ore 19.00 - Villa ComunaleDalle 19.00 alle 22.00 - area mattoncini Lego, laboratori, spettacolo di bolle di sapone, giocolieri.A cura di Cartolibreria Mary PoppinsOre 19.00 - Piazza Umberto IGiochi da tavoloA cura della Pro Loco Giovinazzo.Ore 19.00 - 22.00 - Centro storicoPercorsi guidati alla scoperta delle chiese del borgo antico.Per un'ora e mezza circa visita alla Concattedrale di Santa Maria Assunta ed alla Cripta e ad altre due rettorie.Info sulla pagina Facebook dell'Info Point Giovinazzo.A cura dell'Info Point Giovinazzo.Ore 20.00 - Istituto Vittorio Emanuele IIA cura della Touring Juvenatium