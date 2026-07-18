Giovinazzo dal mare con gli Amici del Gozzo. <span>Foto Discover Giovinazzo </span>
Giovinazzo dal mare con gli Amici del Gozzo. Foto Discover Giovinazzo
Attualità

Tutti gli eventi del cartellone estivo a Giovinazzo di sabato 18 luglio

Ce n'è davvero per tutti i gusti, basta consultare la nostra piccola agenda

Giovinazzo - sabato 18 luglio 2026
Entra sempre più nel vivo il cartellone di eventi Estate Giovinazzo 2026, varato dall'assessorato alla Cultura e Turismo in collaborazione con la rete delle associazioni.
Per non farvi perdere nulla, pubblichiamo l'intera programmazione di sabato 18 luglio. A voi non basta che scegliere l'appuntamento che più vi aggrada.

PROGRAMMA SABATO 18 LUGLIO
Delle 18.00 alle 19.30 (ultimo imbarco)
Giovinazzo dal Gozzo
Visite in barca a cura degli Amici del Gozzo. Partenza dalla banchina alla base del Torrione angioino.
Prenotazioni Info Point Giovinazzo in piazza Umberto I.

Ore 19.00 - Villa Comunale
La Fabbrica delle Storie - Le festa dei bambini e delle bambine
Dalle 19.00 alle 22.00 - area mattoncini Lego, laboratori, spettacolo di bolle di sapone, giocolieri.
A cura di Cartolibreria Mary Poppins

Ore 19.00 - Piazza Umberto I
Auè (je) - Gioca e gusta al tramonto
Giochi da tavolo
A cura della Pro Loco Giovinazzo.

Ore 19.00 - 22.00 - Centro storico
Tesori d'Arte Sacra
Percorsi guidati alla scoperta delle chiese del borgo antico.
Per un'ora e mezza circa visita alla Concattedrale di Santa Maria Assunta ed alla Cripta e ad altre due rettorie.
Info sulla pagina Facebook dell'Info Point Giovinazzo.
A cura dell'Info Point Giovinazzo.

Ore 20.00 - Istituto Vittorio Emanuele II
Premiazione Concorso di Poesie dialettali
A cura della Touring Juvenatium


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