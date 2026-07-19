Giovinazzo in festa per la Madonna del Carmine: il programma e l'itinerario della processione

Domenica 19 luglio

Festa esterna in onore della Madonna del Monte Carmelo

Lunedì 20 luglio

I festeggiamenti in onore dellavivranno oggi il loro apice a Giovinazzo ed in particolar modo nella parrocchia San Giuseppe. Alle 18.30 ci sarà la Santa Messa officiata dal parroco, don Vincenzo Sparapano, poi la processione della sacra effigie per le vie del quartiere. Vi riproponiamo l'intero programma domenicale e quello della chiusura del lunedì.Ore 8.00 e 10.30 - Santa Messa.Ore 18.30 - Solenne celebrazione eucaristica officiata da don Vincenzo Sparapano.A seguire processione accompagnata dalla musica dell'Orchestra di Fiati "Filippo Cortese" e dalla Bassa Musica "Città di Molfetta".Ore 19.00 - Santa Messa in suffragio degli associati defunti animata dalla Confraternita Maria SS del Carmelo di Molfetta.A seguire concerto musicale della Go Music Band durante cui saranno estratti i biglietti vincenti della lotteria.