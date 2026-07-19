Madonna del Carmine
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Giovinazzo in festa per la Madonna del Carmine: il programma e l'itinerario della processione

Alle 18.30 la santa messa

Giovinazzo - domenica 19 luglio 2026
I festeggiamenti in onore della Madonna del Carmine vivranno oggi il loro apice a Giovinazzo ed in particolar modo nella parrocchia San Giuseppe. Alle 18.30 ci sarà la Santa Messa officiata dal parroco, don Vincenzo Sparapano, poi la processione della sacra effigie per le vie del quartiere. Vi riproponiamo l'intero programma domenicale e quello della chiusura del lunedì.

Domenica 19 luglio

Festa esterna in onore della Madonna del Monte Carmelo
Ore 8.00 e 10.30 - Santa Messa.
Ore 18.30 - Solenne celebrazione eucaristica officiata da don Vincenzo Sparapano.
A seguire processione accompagnata dalla musica dell'Orchestra di Fiati "Filippo Cortese" e dalla Bassa Musica "Città di Molfetta".
ITINERARIO: Via Dogali, via Papa Giovanni XXIII, via Scivetti, via Toselli, via Magrone, via Napoli, via Milano, via Firenze, via Lupis, via Settembrini, via Bari, via Palestro, via Papa Giovanni XXIII, II Trav. via Bari, via Dogali, rientro in chiesa dopo benedizione solenne.

Lunedì 20 luglio

Ore 19.00 - Santa Messa in suffragio degli associati defunti animata dalla Confraternita Maria SS del Carmelo di Molfetta.
A seguire concerto musicale della Go Music Band durante cui saranno estratti i biglietti vincenti della lotteria.
  • Madonna del Carmine
  • Associazione Abitino Madonna del Carmelo
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